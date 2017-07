Liviu Dragnea reactioneaza la controlul ANAF de la Rise Project: "Sunt indignat. Nu am nicio implicare. Cer ca ministrul de Finante si seful ANAF sa dea explicatii publice"

Redam comunicatul de presa transmis joi:"Am aflat din presa ca inspectori ai ANAF au descins in redactia Rise Project. Intrucat, de ceva vreme, Rise Project publica subiecte legate de persoana mea, vreau sa fac urmatoarele declaratii:1. Nu am nici o implicare in prezenta unor inspectori ANAF in redactia Rise Project.2. Sunt indignat de ceea ce se intampla.3. Am sentimentul ca se incearca compromiterea mea.4. Faptul ca o institutie de presa scrie despre un om politic nu trebuie sa aiba nici o legatura cu implicarea institutiilor statului in viata acelei institutii de presa.5. Acest tip de comportament a existat in timpul unui regim prezidential de trista amintire, cand institutii de presa ostile acestuia erau tinta institutiilor de forta.6. Cer ca ministrul de Finante si seful ANAF sa dea explicatii imediat privind prezenta inspectorilor ANAF in redactia Rise Project.7. Vreau ca aceste explicatii sa fie publice." Rise Project a anuntat pe contul sau de Facebook , joi, ca o echipa de inspectori Antifrauda ai ANAF au descins la sediul redactiei. Anuntul a devenit viral si a generat reactii din partea ONG-urilor de profil, potrivit Pagina de Media Rise Project a publicat o serie de investigatii care il vizeaza pe Liviu Dragnea.