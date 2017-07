Proiect de lege privind violenta in familie: Impacarea dintre victima si agresor sa nu mai inlature raspunderea penala

Ce sustin initiatorii in expunerea de motive, semnata de trei deputati PNL - Adriana Saftoiu, Tudorita Lungu si Gabriel Andronache:



Concret, art. 199 din Codul Penal se modifica astfel:"In cazul infractiunilor prevazute la art. 193 (lovirea sau alte violente - n.r.) si art. 196 (vatamarea corporala din culpa - n.r.) savarsite asupra unui membru de familie, actiunea penala poate fi pusa in miscare si din oficiu. Impacarea nu inlatura raspunderea penala."In prezent, art. 199 din Codul Penal prevede astfel:(1) Dacă faptele prevăzute în art. 188,art. 189 şi art. 193-195 sunt săvârşite asupra unui membru de familie, maximul special al pedepsei prevăzute de lege se majorează cu o pătrime.(2) În cazul infracţiunilor prevăzute în art. 193 şi art. 196 săvârşite asupra unui membru de familie, acţiunea penală poate fi pusă în mişcare şi din oficiu. Împăcarea înlătură răspunderea penală."Ordinul de restrictie ajuta victimele violentei domestice, dar nu le poate salva in orice circumstanta. Victima este adesea atacata din nou si, din nefericire, poate fi vatamata corporal grav sau chiar ucisa. In astfel de cazuri, ordinul de restrictie se dovedeste insuficient. De aceea, pentru a proteja mai bine victimele violentei domestice, care cel mai adesea sunt femei, este necesara atat schimbarea de mentalitate tributara unor formule traditionale de genul "bataia e rupta din rai" ori "daca nu e gelos si nu te bate, nu te iubeste cu adevarat", cat si acele portite din lege care pot permite perpetuarea unei stari de violenta ori care as il ajute pe agresor sa scape de raspunderea penala pentru faptele sale.De multe ori victimele violentei domestice renunta sa se duca pana la capat cu demersurile juridice prin care s-ar putea proteja de violenta.Legislatia romaneasca mentine insa o portita prin care autorul faptelor penale poate sa fie complet exonerat de raspunderea penala pentru faptele sale intrucat Art. 199 din Codul Penal prevede ca "impacarea inlatura raspunderea penala". Or, adesea asupra victimei pot fi exercitate presiuni pentru a o face sa isi retraga plangerea, ceea ce pe de o parte ii permite agresorului sa scape de raspundere penala iar pe de alta, reprezinta o invitatie de a continua sa exercite acte de violenta si sa isi intimideze victima astfel incat aceasta sa renunte sa mai depuna plangere ori sa si-o retraga pe cea inaintata deja. Daca legea nu este ferma in a-i descuraja ori pedepsi, de la caz la caz, pe agresori, ea risca sa nu fie un instrument adecvat pentru a apara victimele. Posibilitatea prevazuta acum de Codul Penal ca agresorul sa se impace cu victima mentine riscuri majore pentru aceasta din urma de a fi in continuare abuzata si agresata, dar expune si alte persoane riscurilor de a cadea victime unui agresor care stie ca are la indemana si portita impacarii."Propunerea legislativa este semnata de 60 de deputati si senatori de la toate partidele parlamentare, mai putin UDMR. Aceasta a fost depusa pe 30 iunie, iar Camera Deputatilor este decizionala.