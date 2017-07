Klaus Iohannis: Romania va continua sa fie un sustinator activ si angajat al legaturii transatlantice, care este vitala

Iohannis a aratat ca prezenta presedintelui american Donald Trump in Europa Centrala si de Est este foarte apreciata si reprezinta o dovada clara a angajamentului Statelor Unite pentru securitatea si prosperitatea acestei regiuni si a intregii Europe."Prezenta presedintelui SUA aici este in aceeasi masura o dovada a unui angajament sporit al SUA pentru extinderea legaturilor economice cu partenerii sai europeni, cu scopul de a atinge prosperitatea noastra comuna", a afirmat seful statului.El a amintit de vizita sa de luna trecuta in Statele Unite: "Sunt ferm convins ca, dupa intalnirea noastra, relatia noastra bilaterala este mai puternica decat oricand si sper ca a aratat ca va puteti baza intotdeauna pe Romania ca fiind unul dintre cei mai de incredere aliati NATO ai SUA si ca un partener activ si angajat.''Klaus Iohannis a subliniat ca Romania este, de asemenea, un "sustinator ferm al unitatii in cadrul unei UE reinnoite, care trebuie sa mearga mana in mana cu unitatea transatlantica".El a amintit ca luna trecuta s-au implinit 70 de ani de la lansarea Planului Marshall, context in care a punctat ca sprijinul SUA pentru Europa Centrala si de Est in domenii precum investitiile este extrem de important: "Vremurile s-au schimbat, dar spiritul ei trebuie sa fie amintit si prezervat. Eficienta economica si bunastarea cetatenilor nostri raman, asa cum au fost invocate de George Marshall, premise de stabilitate politica si pace. Astazi, toti ar trebui sa gasim inspiratie in aceste momente cruciale. Regiunea noastra si cetatenii nostri pot profita de cresterea competitivitatii si a conectivitatii noastre, de la dezvoltarea unei mai bune culturi a cooperarii, in scopul de a indeplini potentialul nostru economic. In acest context, sprijinul SUA pentru Europa Centrala si de Est - prin investitii, tehnologie, know-how - ramane extrem de important."