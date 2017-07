Dragnea: Luni o sa avem o sedinta a coalitiei, cu premierul si mai multi ministri/ S-a scapat robinetul la angajari in administratia centrala/ Nu este in pericol postul sefului ANAF

"Luni vom avea o coalitie in care va fi invitat primul-ministru si o serie de membri din Cabinet, care va hotari domnul Tudose, si vom discuta dupa prima saptamana de guvernare care sunt concluziile lor si care e calendarul de actiuni pentru perioada urmatoare", a afirmat Dragnea, potrivit News.ro.Intrebat despre decizia premierului de a bloca angajarile in administratia centrala, liderul PSD a sustinut ca "s-a scapat robinetul la angajari"."Da, pentru ca s-au facut foarte multe angajari, in conditiile in care noi stabilisem, ca decizie strategica la inceputul guvernarii, in ianuarie, ca vor avea loc diminuari de chetuieli de 10% din toata natura cheltuielilor publice si se pare ca s-a scapat robinetul la angajari in administratia centrala si nu e in regula", a spus Dragnea.Dragnea a mai precizat ca "nu este in pericol postul sefului ANAF" Bogdan Stan si ca a avut o intalnire cu primul ministru, care a avut "patru-cinci ore" de discutii cu cei de la Finante si ANAF."Trebuie sa discutam foarte cinstit. Nu ne-am jucat, nu a fost un exercitiu de imagine schimbarea Guvernului. Au foarte mult de recuperat. Nu este pus in pericol postul sefului ANAF. Am avut aseara o intalnire cu primul ministru. Ei au avut ieri patru - cinci ore o discutie si cu Finantele si cu ANAF-ul si cu alti ministri si au identificat 30 si ceva de actiuni care au in vedere o imbunatatire a activitatii ANAF, dar si un pachet serios de actiuni contra evaziunii fiscale, inclusiv a unor actiuni din vami. De asta au fost chemati acolo, ca sa discute serios, nu ca sa fie mustruluiti", a mai spus Dragnea. HotNews.ro a relatat miercuri ca Mihai Tudose ia in calcul sa-l schimbe pe seful Fiscului, care a fost chemat la Guvern, insa liderul PSD se opune. Inca de luni, surse guvernamentale aratau ca Tudose ia in calcul schimbare lui Bogdan Stan, un functionar ce a avut in trecut legaturi cu firma TelDrum, apropiata de Liviu Dragnea. Tudose si-ar fi exprimat nemultumirea in discutii interne fata de slaba performanta a ANAF. "Cum e posibil ca incasarile din TVA sa scada fata de anul trecut, cand cresterea economica e de 5,7%, iar cresterea vanzarilor de retail e de 10%".