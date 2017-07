Dragnea: L-am rugat pe ministrul Finantelor sa capete mai repede experienta politica/ Palatul Victoria a inviat

"L-am rugat sa capete mai repede experienta politica, pentru ca este o functie importanta si exact asta, pentru ca am avut si cu primul ministru o discutie sa stabileasca un calendar in care sa inceapa aceste intalniri deschise si foarte utile cu companiile si cu bancile pentru a gasi care sunt metodele prin care aceste institutii financiare si aceste companii sa aiba un profit mai mare", despre care Dragnea a discutat ulterior cu ambasadorul SUA Hans Klemm la intalnirea de o ora pe care a avut-o la ora 11.00.Intrebat la ce s-a referit cand a spus ca ministrul de Finante ar trebui sa capete experienta si daca a facut referire la afirmatia acestuia cu privire la pilonul II de pensii, liderul PSD a raspuns: "Da. A fost prima lui zi ca ministru, emotionat, toata presa, foarte multe intrebari si se intampla, eu am incredere in el si primul ministru are foarte mare incredere.""Este o echipa care a inceput sa lucreze foarte bine. Palatul Victoria a inviat" a mai spus Dragnea despre Misa si noul Guvern.Amintim ca dupa audierile din comisia parlamentara de buget-finante in vederea desemnarii sale ca ministru al Finantelor Publice, Ionut Misa a afirmat ca pilonul II de pensii va fi desfiintat, insa ulterior, in aceeasi zi, atat Liviu Dragnea cat si Mihai Tudose au negat ca acest lucru se va intampla, iar Misa a revenit spunand ca a fost "o eroare".