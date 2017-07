Ambasadorul SUA, dupa intalnirea cu Liviu Dragnea: Dimensiunea economica a parteneriatului SUA - Romania ar putea fi afectata de noile masuri economice anuntate

"Am petrecut un timp foarte constructiv, in care am discutat despre parteneriatul strategic dintre Statele Unite cu Romania, ceea ce avem de facut in continuare impreuna cu Guvernul Romaniei, Parlamentul, pentru a intari acest parteneriat. L-am asigurat pe presedinte ca sunt gata sa lucrez impreuna cu premierul Tudose si cu noul guvern. A fost o ora fructoasa, dar si trista, pentru ca domnul Thompson va pleca din Romania maine. Am fost onorat sa discut cu domnul Dragnea despre aceste oportunitati", a afirmat Klemm presei.Intrebat daca a discutat cu Liviu Dragnea despre noile masuri economice anuntate de Guvernul Tudose, precum impozitul pe cifra de afaceri, ambasadorul a spus: "Da, am discutat despre relatiile noastre in domeniul securitatii, despre dimensiunea economica a parteneriatului nostru care poate fi afectat prin noile masuri".Intrebat in continuare daca Romania este, in prezent, un mediu atractiv pentru investitori, Klemm a raspuns: "In acest moment da, dar noul guvern trebuie sa faca totul sa mentina aceasta atractivitatea. Si, asa cum am spus (pe 4 iulie - n.r.), stabilitatea, predictibilitatea si transparenta sunt importante si consultarea cu oamenii de afaceri straini, cu investitorii sunt importante pentru a mentine aceasta atractivitate."De asemenea, intrebat daca este ingrijorat de aceasta situatie, ambasadorul a raspuns negativ, explicand ca nu ii place sa vorbeasca despre situatii ipotetice."Nu in acest moment, dar nu-mi place sa vorbesc despre situatii ipotetice, insa este foarte important ca guvernul sa trimita semnale corecte companiilor americane si celorlalti investitori straini", a precizat Klemm."Guvernele din toata lumea, inclusiv guvernul meu, intotdeauna iau in calcul schimbari in politicile economice, fiscale, dar acest lucru trebuie facut cu consultarea partilor interesate, cu oamenii de afaceri, cu investitorii", a mai completat oficialul american, fiind intrebat daca schimbarile facute asupra taxarii companiilor sunt in regula sau nu si daca ar trebuit sa schimbam ceva sau sa ramanem pe linia de acum.