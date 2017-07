UPDATE Kovesi, invitata luni din nou la comisia de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009. Daca nu participa s-ar putea face plangeri la Ministerul Justitiei sau la parchet

Kovesi a anuntat pe 8 iunie ca nu se va prezenta la audierile din comisia parlamentara."A fost facuta propunerea catre biroul comisiei ca luni sa fie invitata doamna Codruta Kovesi la audieri, biroul comisiei va urma sa ia decizia. A intervenit decizia CCR care spune ca, in baza principiului colaborarii intre institutii, persoanele care exercita o functie intr-o institutie publica, ce nu se afla sub control parlamentar, sunt obligate sa vina. De aceea cred ca este datoria noastra sa reiteram aceasta invitatie", a declarat joi, la Palatul Parlamentului, presedintele Comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009, Oana Florea, potrivit Agerpres.Florea, deputat PSD, este noul presedinte al comisiei de ancheta, in locul senatorului Mihai Fifor care a devenit ministru al Economiei.Intrebata ce se va intampla daca sefa DNA refuza si de aceasta data sa vina la comisie, Oana Florea a raspuns: "Vom face ceea ce spune legea si regulamentul. Decizia va fi luata de toti colegii prin vot. Fie vom inainta catre Ministerul Justitiei o plangere, fie, daca colegii considera oportun, varianta domnului Plesoianu. Deocamdata, avem in vedere invitarea doamnei Kovesi la comisie", potrivit News.ro.La randul sau, deputatul PSD Liviu Plesoianu a explicat ca varianta sustinuta de el este sesizarea organelor de urmarire penala pentru obstructionarea activitatii comisiei.