Viorel Hrebenciuc, achitat in dosarul de marturie mincinoasa

Pe 10 aprilie, Viorel Hrebenciuc a fost achitat de Judecatoria Sectorului 1 pentru savarsirea infractiunii de marturie mincinoasa, el fiind acuzat de procurori ca a dat declaratii nesincere in dosarul "Mita la PSD", in care au fost condamnati omul de afaceri Ioan Niculae si fostul presedinte al CJ Braila Gheorghe Bunea Stancu.Decizia instantei nu a fost definitiva si putea fi atacata cu apel.Dosarul a fost deschis de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 in urma unei plangeri depuse de omul de afaceri Ioan Niculae. Acesta l-a reclamat pe Hrebenciuc ca ar fi facut declaratii false in dosarul "Mita la PSD" privind finantarea campaniei electorale a candidatului PSD la alegerile prezidentiale din 2009, Mircea Geoana.Potrivit Parchetului, la data de 25 octombrie 2011, Viorel Hrebenciuc a fost audiat la DNA in calitate de martor in dosarul 'Mita la PSD', insa el a facut declaratii nesincere.De asemenea, el a dat declaratii nesincere si in iunie 2013, cand a fost audiat ca martor in acelasi dosar la Judecatoria Sectorului 1. Consecinta a fost ca Ioan Niculae a fost achitat de instanta de fond."Ca urmare si a faptului ca numitul Hrebenciuc Viorel nu a spus adevarul in legatura cu aspectele pentru probarea carora a fost audiat in calitate de martor, privind fapta savarsita de numitul Ioan Niculae, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a dispus achitarea inculpatilor Ioan Niculae, Bunea Stancu Gheorghe, Teodorescu Gheorghe si Barac Viorel", arata procurorii.Ulterior, la data de 19 martie 2015, Viorel Hrebenciuc a fost audiat din nou in calitate de martor la Curtea de Apel Bucuresti, moment in care a dat declaratii sincere. De data aceasta, Ioan Niculae a fost condamnat definitiv la 2 ani si 6 luni inchisoare cu executare iar fostul presedinte al Consiliului Judetean Braila Gheorghe Bunea Stancu a primit 3 ani inchisoare cu executare.In martie 2015, Viorel Hrebenciuc declara la Curtea de Apel Bucuresti ca de finantarea campaniei electorale s-au ocupat Mircea Geoana si apropiatii acestuia Ionut Costea si Ion Bazac."In acest context, Geoana m-a trimis personal la Niculae pentru a-l ruga sa contribuie la finantarea campaniei. Nu a vrut sa discute cu Costea. S-a intalnit cu Niculae, l-a rugat in numele lui Geoana si sa plateasca niste sondaje la INSOMAR. Niculae a fost de acord. A discutat cu Teodorescu. Ulterior, am aflat ca intre Interagro si INSOMAR s-a incheiat un contract privind situatia constructiilor in Romania. Plata s-a facut pentru sondajele de opinie ale lui Geoana", declara atunci Hrebenciuc.Tot atunci, Hrebenciuc spunea ca Mircea Geoana l-a trimis la Ioan Niculae pentru a discuta despre finantarea campaniei electorale."Nu pot preciza daca Geoana m-a trimis la Niculae pentru o finantare legala sau nelegala. In principiu era legala. Niculae a vrut sa faca plata prin banca. Eu discutam cu alti finantatori doar cand eram trimis", mai arata Hrebenciuc.