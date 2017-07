Presedintele CJ Olt, Marius Oprescu, achitat in dosarul de ucidere de culpa

Potrivit purtatorului de cuvant al Judecatoriei Slatina, Ana Maria Lixandru, instanta l-a achitat pe Marius Oprescu si a respins toate actiunile civile. Solutia pronuntata de Judecatoria Slatina poate fi atacata cu apel in 10 zile de la comunicare.Marius Oprescu a fost implicat pe 3 octombrie 2013 intr-un accident rutier in urma caruia mai multe persoane (un barbat de 34 de ani, doua femei si un copil de 13 ani) au fost ranite. Acestea se aflau, in momentul producerii accidentului, intr-o caruta nesemnalizata, incarcata cu lemne. Carutasul a suferit rani care au necesitat internarea, iar la trei saptamani de la producerea accidentului a decedat la Spitalul Judetean de Urgenta din Slatina. Dupa ce a fost implicat in acest accident rutier, Oprescu, la momentul respectiv vicepresedinte al Consiliului Judetean Olt, a fost invinuit de ucidere din culpa.In 2014 Oprescu a fost trimis in judecata, cauza fiind din decembrie 2014 pe rolul Judecatoriei Slatina.Masina pe care o conducea Marius Oprescu - o Toyota Hilux - fusese achizitionata de CJ Olt printr-un program european, fiind destinata Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt.Avocatul familiei barbatului decedat a sustinut atunci ca s-a incercat musamalizarea acestui caz, in conditiile in care Spitalul de Urgenta din Slatina, unde a fost dus Oprescu pentru recoltarea de sange in vederea stabilirii alcoolemiei, nu ar fi fost respectat protocolul in acest caz.