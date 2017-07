Liviu Dragnea face din nou o vizita in Israel, a doua in acest an

"Actiunea vine in continuarea celor discutate cu ocazia intalnirii din luna martie 2017 a presedintilor Camerei Deputatilor si Knesset-ului de demarare a unui format de cooperare de tipul 'Parliament to Parliament' si aduce in prim plan dorinta reciproca de dezvoltare a relatiilor dintre cele doua tari, precum si de amplificare a dialogului parlamentar, la cel mai inalt nivel", se arata in memoriul aprobat miercuri de conducerea Camerei Deputatilor.Din delegatia parlamentara romana fac parte, alaturi de Dragnea, cinci deputati si un senator.Partea israeliana va acoperi cheltuielile de cazare pentru trei persoane, restul - de Camera Deputatilor.Dragnea a facut mai multe vizite in Israel in ultimii doi ani.Prima vizita in calitate de presedinte al Camerei Deputatilor, dupa alegerile din 2016, a fost in 4-6 martie anul acesta, tot la invitatia lui Edelstein. Atunci, el a mers cu seful sau de cancelarie Anca Spiridon si deputatii Georgian Pop si Silviu Vexler (grupul minoritatilor) si de ministrul pentru romanii de pretutindeni, Andreea Pastarnac. EVZ.ro scria atunci ca Dragnea ar fi urmat atunci sa se vada la Ierusalim cu presedintele statului Israel Reuven Rivlin si cu premierul Benjamin Netanyahu, insa acest lucru nu s-a mai intamplat.Dragnea a mers in Israel si in 2016, in an electoral. In ianuarie, timp de patru zile, a mers la invitatia liderului opozitiei din Knesset, Isaac Herzog, timp in care s-a intalnit cu lideri politici, ministri ai Cabinetului Benjamin Netanyahu, precum si cu alte autoritati israeliene. Cu Dragnea a mers atunci si Gabriela Firea, vicepresedinte PSD, potrivit Mediafax Si Gabriela Firea a facut o vizita in Israel in 2016, in luna noiembrie.De altfel, Dragnea, Firea si PSD au lucrat cu strategi israelieni in campania electorala din 2016, asa cum relata si presa israeliana la sfarsitul anului 2016.