Grindeanu: Poate vrea Liviu Dragnea sa intrebe daca in Brazilia votul e la vedere/ Sa iti ameninti propriii parlamentari, sa faci filtre la vot - lucruri inadmisibile

"Vad ca Liviu Dragnea crede ca trebuie sa fii constitutionalist ca sa stii ca votul la motiunea de cenzura e secret, cu bile! Ei bine, nu! Trebuie doar sa ai un minim respect pentru lege! Ca presedinte de partid, preocuparea lui Liviu Dragnea nu ar trebui sa fie statul pe scari la motiunile impotriva propriului guvern pentru a verifica votul parlamentarilor. Sa iti ameninti propriii parlamentari, sa faci filtre la vot, sa-i obligi sa arate votul care, din punct de vedere constitutional, este secret - toate acestea sunt lucruri inadmisibile. De aceea am sesizat CCR. Pentru ca asa ceva sa nu se mai intample. Poate vrea Liviu Dragnea sa intrebe daca in Brazilia votul e la vedere", a scris Grindeanu.Liviu Dragnea a declarat miercuri, referitor la sesizarea lui Grindeanu la CCR pe tema votului secret de la motiunea de cenzura, ca nu are "pregatirea constitutionala a domnului Sorin Grindeanu" si ca votul secret "este o optiune pe care o folosesti sau nu"."Eu cred ca pana la urma votul secret este o optiune pe care o folosesti sau nu. S-a votat cand secret, cand la vedere in Parlament, cred ca important este votul, cred ca un om care are personalitate, si au fost oameni cu mare personalitate, au votat invers, tot la vedere. Eu nu am pregatirea constitutionala a domnului Sorin Grindeanu, drept pentru care am rugat specialistii in Constitutie si in drept din Parlament si ei vor face materialul catre CCR", a completat Liviu Dragnea.Conducerea Parlamentului a adoptat un punct de vedere pe care il va transmite Curtii Constitutionale si in care arata ca , la momentul formularii acestei sesizari, Grindeanu nu mai exercita atributiile functiei de prim-ministru "in plenitudinea lor", intrucat rezultatul motiunii de cenzura era deja publicat in Monitorul Oficial, potrivit Agerpres."In ceea ce priveste prezenta sesizare supusa analizei Curtii Constitutionale la data de 29 iunie 2017 de catre autorul acesteia, semnalam ca la aceasta data domnul Sorin Mihai Grindeanu nu mai exercita in plenitudinea lor atributiile functiei de prim-ministru, avand in vedere ca in data de 21 iunie 2017 Parlamentul a adoptat o motiune de cenzura impotriva Guvernului condus de prim-ministrul Sorin Mihai Grindeanu, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea I nr.466/21.06.2017", se arata in punctul de vedere, unde se reaminteste ca pot sesiza forul constitutional presedintele Romaniei, oricare dintre presedintii celor doua Camere, prim-ministrul sau presedintele CSM.In ceea ce priveste respectarea procedurii de vot secret la motiunea de cenzura, Birourile permanente atrag atentia ca procedurile parlamentare s-au desfasurat conform Regulamentelor in vigoare.De asemenea, in punctul de vedere inaintat CCR, conducerea Parlamentului reaminteste ca prin Constitutie este instituit principiul separatiei puterilor in stat."In ceea ce priveste sustinerea autorului sesizarii ca 'nu este lipsita de interes o eventuala completare a Regulamentului activitatilor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului cu norme care sa prevada reluarea votului in situatia in care derularea concreta a procedurilor parlamentare nu respecta prevederile regulamentare', subliniem ca art. 1 alineatul 4 din Constitutia Romaniei instituie principiul separatiei si echilibrului puterilor in cadrul democratiei constitutionale, ceea ce presupune ca niciuna dintre cele trei puteri nu poate interveni in activitatea celorlalte", se mai arata in punctul de vedere.Intr-o sesizare de trei pagini transmisa Curtii Constitutionale, Sorin Grindeanu le-a solicitat judecatorilor CCR sa ia in calcul faptul ca, prin motiune, s-a generat un "conflict juridic de natura constitutionala intre autoritatie publice, datorita efectului direct al rezultatului votului la motiunea de cenzura". Fostul premier a