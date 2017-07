Tariceanu despre impozitare: Guvernul analizeaza solutii, schimbarile nu se vor adopta brusc

"Noi ne consultam permanent si sigur ca exista o problema pe care ati vazut-o. Cu toate ca intre firmele cu capital romanesc si firmele cu capital strain care functioneaza in Romania este o pondere aproximativ egala, povara impozitului pe profit suportata de firmele cu capital romanesc este de trei ori mai mare decat cele cu capital strain. Am anumite indoieli ca firmele cu capital strain au un management slab si ca toate firmele romanesti sunt mult mai performante decat firmele straine. Firmele romanesti ajung sa faca mult mai mult profit si sa plateasca mult mai mult impozit pe profit decat firmele straine. Se pare ca e o problema pe care trebuie sa o decelam si sa o rezolvam pentru ca si numarul de angajati pe care il au firmele romanesti depaseste cu mult pe cel pe care il au firmele cu capital strain. Avem 2 milioane de angajati la firmele cu capital romanesc fata de 1,2 milioane la cele cu capital strain", a afirmat Tariceanu, la Parlament, intrebat daca s-a ajuns la un compromis legat de introducerea impozitului pe cifra de afaceri, potrivit Agerpres.Presedintele Senatului a adaugat ca Guvernul analizeaza mai multe solutii pentru rezolvarea acestei probleme, face simulari si nu va opera nicio schimbare brusc."Guvernul va analiza care sunt solutiile. Evident ca solutiile care vor fi adoptate le vom discuta si prin aceste solutii vom evita evident sa penalizam pe cei care sunt corecti numai pentru a rezolva problema. Nu o sa ajungem in aceasta situatie. Oricum, aceste schimbari nu se vor adopta brusc. Este o propunere pe care Guvernul o face, o analizeaza, doreste sa faca diferite variante, diferite simulari si sigur ca, in momentul in care se va ajunge la o solutie care sa fie corecta si echilibrata, care sa nu ii afecteze pe cei care au un comportament corect, atunci vom putea sa discutam mai mult", a sustinut Tariceanu.