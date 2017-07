Conducerea Parlamentului propune Curtii Constitutionale respingerea sesizării lui Grindeanu pe votul la moţiunea de cenzura

"In ceea ce priveste prezenta sesizare supusa analizei Curtii Constitutionale la data de 29 iunie 2017 de catre autorul acesteia, semnalam ca la aceasta data domnul Sorin Mihai Grindeanu nu mai exercita in plenitudinea lor atributiile functiei de prim-ministru, avand in vedere ca in data de 21 iunie 2017 Parlamentul a adoptat o motiune de cenzura impotriva Guvernului condus de prim-ministrul Sorin Mihai Grindeanu, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea I nr.466/21.06.2017", se arata in punctul de vedere, unde se reaminteste ca pot sesiza forul constitutional presedintele Romaniei, oricare dintre presedintii celor doua Camere, prim-ministrul sau presedintele CSM.In ceea ce priveste respectarea procedurii de vot secret la motiunea de cenzura, Birourile permanente atrag atentia ca procedurile parlamentare s-au desfasurat conform Regulamentelor in vigoare."Referitor la sustinerea autorului sesizarii potrivit careia 'modalitatea concreta de desfasurare a votului a aratat faptul ca unii senatori si deputati au votat la vedere, ceea ce pune sub semnul intrebarii respectarea procedurii referitoare la asigurarea secretului votului cu bile', semnalam ca in absenta unor elemente suplimentare referitoare la votul secret cu bile, reglementate in Regulamentul activitatilor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului, acestea se completeaza cu prevederile aplicabile din Regulamentul Camerei Deputatilor, potrivit caruia Biroul permanent hotaraste asupra mijloacelor prin care se asigura caracterul secret al votului", se mentioneaza in punctul de vedere al conducerii Parlamentului.De asemenea, in punctul de vedere inaintat CCR, conducerea Parlamentului reaminteste ca prin Constitutie este instituit principiul separatiei puterilor in stat."In ceea ce priveste sustinerea autorului sesizarii ca 'nu este lipsita de interes o eventuala completare a Regulamentului activitatilor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului cu norme care sa prevada reluarea votului in situatia in care derularea concreta a procedurilor parlamentare nu respecta prevederile regulamentare', subliniem ca art. 1 alineatul 4 din Constitutia Romaniei instituie principiul separatiei si echilibrului puterilor in cadrul democratiei constitutionale, ceea ce presupune ca niciuna dintre cele trei puteri nu poate interveni in activitatea celorlalte", se mai arata in punctul de vedere.Intr-o sesizare de trei pagini transmisa Curtii Constitutionale, Sorin Grindeanu le-a solicitat judecatorilor CCR sa ia in calcul faptul ca, prin motiune, s-a generat un "conflict juridic de natura constitutionala intre autoritatie publice, datorita efectului direct al rezultatului votului la motiunea de cenzura". Fostul premier a mai atras atentia asupra faptului ca, desi votul trebuia sa fie secret, multi parlamentari au votat cu bilele la vedere si nu au fost respectate regulamentele.Grindeanu anuntase inca de miercuri ca le-a cerut functionarilor din aparatul de lucru "sa depuna o solicitare, in numele Guvernului, la Curtea Constitutionala" in vederea gasirii unei solutii pentru "protejarea votului parlamentarilor".