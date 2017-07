Relatie tensionata Tudose - Dragnea. Premierul ia in calcul sa-l schimbe pe seful Fiscului, Dragnea se opune - surse

La intalnire va fi prezent si premierul Mihai Tudose.De altfel, Stan a fost convocat astazi la Guvern la ora 15.00 de vicepremierul Marcel Ciolacu, potrivit ANAF, o sedinta ce ar putea fi decisiva pentru soarta sefului ANAF.Inca de luni, surse guvernamentale aratau ca Tudose ia in calcul schimbare lui Bogdan Stan, un functionar ce a avut in trecut legaturi cu firma TelDrum, apropiata de Liviu Dragnea. Tudose si-ar fi exprimat nemultumirea in discutii interne fata de slaba performanta a ANAF. "Cum e posibil ca incasarile din TVA sa scada fata de anul trecut, cand cresterea economica e de 5,7%, iar cresterea vanzarilor de retail e de 10%".Schimbarea sefului de la Fisc a fost unul dintre motivele de tensiuni si intre Sorin Grindeanu si Liviu Dragnea. Si Grindeanu a vrut sa il schimbe pe Bogdan Stan cand era premier, dar s-a lovit de opozitia lui Dragnea.