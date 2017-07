Dragnea, despre investigatia Rise Project: "Nu exista o ancheta a procurorilor din Brazilia; nu sunt urmarit prin Interpol/ Am notificat autoritatile din Brazilia privind obtinerea datelor personale"

"O sa cer de la Curtea Constitutionala sa aflu daca eu pot face lucrurile pe care altii le pot face, ca de exemplu excursiile din Brazilia. Apropo, sa stiti ca am notificat autoritatile federale din Brazilia prin Ambasada Braziliei de aici pentru ceea ce a aparut pe un anumit site. Nu am reactionat pana acum in ultimele luni de zile dar deja sunt foarte multe legi incalcate. Si faptul ca unui turist roman - eu nu am virat bani in Brazilia, nu am afaceri in brazilie, nu am spalat bani in Brazilia sau in alta tara sau in Romania - si faptulca niste date strict personale au fost puse la dispozitia unor asa zisi jurnalisti sau anchetatori civili, incalcandu-se niste legi, cred ca ar trebui sa fie edificate.El a detaliat apoi ca a notificat ambasada Braziliei "sa vedem daca acele date personale au fost date oficial de catre o institutie federala din Brazilia sau au fost obtinute prin mijloace nelegale.Amintindu-i-se ca a facut parte din grupul de prietenie cu Brazilia, Dragnea a raspuns ca a facut-o in calitate de presedinte al Camerei Deputatilor, continuand: "Tocmai pentru ca nu am utilizat o procedura diplomatica, am facut-o doar catre ambasada pentru a primi aceste raspunsuri pentru ca cred ca nici autoritatile federale nu stiu despre asta si cred ca este bine ca aceste lucruri sa se limpezeasca."Intrebat daca in tara ii va da in judecata pe cei de la Rise Project, Dragnea a dat de inteles ca este posibil. "Studiem, cred ca este bine sa le dam posiblitatea sa aiba mai mult spatiu la dispozitie sa se exprime."Intrebat apoi daca este adevarat ca exista o ancheta a procurorilor din Brazilia in ceea e il priveste, Dragnea a negat."Nu, nu exista asa ceva si din cate imi aduc aminte nu sunt nici urmarit international, nu am nici mandat de arestare internationala nu sunt nici urmarit de Interpol. Si nu sunt de acord ca un asa zis investigator pentru niste investigatii pentru care se cheltuie multi bani - si daca tot sunt cinsititi sa publice toate sursele de finantare - spune minciuni. Drept pentru care cred ca este cel mai bine ca intr-un cadru institutional sa le spuna, sa le detalieze si sa raspunda la niste intrebari", a raspuns el.