Tanara in varsta de 21 de ani, studenta la Medicina, care a cazut de la etajul 4 al unui bloc din Oradea, in care locuia cu chirie, ar fi avut o alcoolemie de 1,3 la mie in sange, anunta presa locala, citand surse din Politie.Se pare ca dupa o noapte petrecuta in club, alaturi de iubitul ei, tanara de 21 de ani, ar fi ajuns acasa si ar fi intrat in panica in momentul in care a observat ca si-a pierdut telefonul mobil.