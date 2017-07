USR vrea sa ii impiedice pe cautatorii de comori sa distruga patrimoniul arheologic

Potrivit initiativei legislative, institutia va desemna un arheolog care va asigura coordonarea activitatilor in teren ale asociatiei astfel incat sa fie preintampinate si limitate interventiile cu potential distructiv asupra siturilor arheologice cercetate.legislativaDe asemenea, initiativa legislativa propune cateva modificari punctuale in legislatia din domeniul protejarii patrimoniului arheologic pentru asigurarea claritatii unor prevederi si a bunei functionalitati a unor procese precum o mai buna definire a relatiei intre fazele cercetarii arheologice si cele de realizare a investitiei, precizarea atributiilor autoritatilor publice responsabile etc."Statul trebuie sa previna prelevarea necontrolata a vestigiilor de patrimoniu arheologic prin extragerea neautorizata din contextul originar, asa cum prevede Conventia europeana pentru protectia patrimoniului arheologic adoptata la La Valetta in 1992, precum si Tezele prealabile ale Codului Patrimoniului, aprobate de Guvernul Romaniei in 2016", a declarat senatorul USR Vlad Alexandrescu, citat in comunicat.Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul de Politie al Judetului Timis, braconajul arheologic a ajuns in Romania la cote alarmante. Numai in anul 2015 au fost recuperate pe teritoriul Romaniei de catre Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile sale specializate, 14.840 bunuri culturale mobile, dintre care 12.794 bunuri arheologice sustrase din siturile arheologice din Romania, reprezentand 86,21% din totalul confiscarilor de bunuri de patrimoniu, se arata in comunicatul USR.