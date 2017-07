Mihail Neamtu, fost presedinte al partidului Noua Republica, s-a inscris in PNL

"Astazi mi-am depus adeziunea de membru al PNL" a scris el pe pagina sa de Facebook.Neamtu a anuntat in martie 2015 ca se retrage din partidul Noua Republica, intrucat urma sa devina tata.In 2012, Neamtu a infiintat partidul Noua Republica si l-a sustinut pe fostul sef al statului Traian Basescu in timpul demersului de suspendare, scrie News.ro.Noua Republica a negociat si intrarea in alianta ARD, formata din PDL, PNTCD si Forta Civica, insa nu a putut participa in constructie pentru ca NR nu a fost inscris la Tribunal ca partid.In 2012, Neamtu a candidat pentru un mandat de parlamentar, pe listele PNTCD, insa nu a castigat.