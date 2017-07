Comisia de control al SRI a depus un proiect pentru modificarea Legii terorismului si unul privind functionarea SRI

Presedintele Comisiei de control al SRI, Adrian Tutuianu, a afirmat luni, intr-o conferinta de presa, ca membrii comisiei au depus un proiect de lege pentru modificarea legii 535/2004 privind terorismului, precum si o propunere legislativa pentru modificarea si completarea legii 14/1992 care vizeaza organizarea si functionarea Serviciului Roman de Informatii, potrivit News.ro."Astazi am depus si urmeaza procedura parlamentara un proiect de lege de modificare a legii 535 pe 2004 privind terorismul si un proiect de lege pentru modificarea si completarea legii nr 14 pe 1992 privind organizarea si functionarea SRI. Modificarea este doar consecinta legii 535 pe 2004 si nu am avut in vedere ansamblul reglementarii. A fost proiectul semnat de toti membrii comisiei, cu exceptia colegului de la USR", a afirmat Adrian Tutuianu.Referitor la legea numarul 14/92, social-democratul a spus ca s-a introdus o noua prevedere care stabileste faptul ca "SRI executa interventia antiterorista in conditiile metodologiei aprobate de conducerea acestui serviciu"."De asemenea, la articolul 6 litera b: executa interventia contraterorista in conditiile legii privind prevenirea si combaterea terorismului in scopul eliberarii ostaticilor, capturarii ori anihilarii teroristilor, neutralizarii dispozitivelor utilizate de acestia, eliberarii obiectivelor atacate si restabilirii ordinii legale De asemenea am introduc un text care spune ca SRI la solicitare executa interventie pirotehnica la dispozitivele explozive amplasate in scopul tulburarii ordinii publice, vatamarii integritatii corporale, sanatatii persoanelor, punerii in pericol a vietii sau provocarii de daune proprietatii private", a completat presedintele comisiei de control al SRI.In privinta legii 535/2004, Adrian Tutuianu a sustinut ca "s-a pornit de la situatia de securitate globala existenta astazi", in conditiile in care legea este din 2004 si s-a urmarit "punerea in acord cu o decizie cadru a Parlamentului European si a Consiliului"."E vorba de directiva 2017/541 a PE si Consiliului din 15 martie 2017 privind combaterea terorismului care inlocuieste o decizie cadru din 2002 si proiectul vizeaza in principal urmatoarele: actualizarea conceptului de terorism, responsabilizarea statului roman pentru acoperirea eventualelor prejudicii cauzate de masurile intreprinse de autoritatile publice ce au responsabilitati in gestionarea crizei teroriste, actualizarea responsabilitatii ce revin autoritatilor publice si persoanelor fizice si juridice de drept public si privat si incriminarea in mod expres - este un lucru important - a unor fapte cum sunt participarea intr-o asociere, intr-un grup in scopul comiterii de acte teroriste", a explicat el.Senatorul a sustinut ca, in prezent, "SRI actioneaza pe zona de cyber pe baza unor hotarari ale CSAT-ului, deci nu avem norma legala in sensul de norma adoptata de lege prin Parlament".Adrian Tutuianu a fost desemnat ministru al Apararii si nu va mai conduce comisia parlamentara de control al SRI, el declarand ca urmeaza ca PSD sa stabileasca pe cine pune in locul sau.