USR: Sub aparenta unei legitimitati procedurale, Tudorel Toader favorizeaza continuarea atacului PSD-ALDE asupra justitiei

"Conform Art. 132 din Constitutia Romaniei, procurorii si structurile de parchet iti desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului Justitiei care ar trebui sa-si foloseasca aceasta autoritate pentru o activitate eficienta a parchetelor, inclusiv a DNA, nu pentru a agrava seria de atacuri care le submineaza activitatea.Din pacate, sub aparenta unei legitimitati procedurale, ministrul Tudorel Toader, prin actiunile sale, favorizeaza continuarea atacului PSD-ALDE asupra justitiei la care asistam de o jumatate de an" se arata in comunicat."Consecvent declaratiilor si actiunilor de pana in prezent, Uniunea Salvati Romania considera ca lupta anti-coruptie trebuie continuata ferm si sprijina activitatea institutiilor de cercetare penala in vederea combaterii faptelor ilicite si intaririi statului de drept", afirma senatorul Vlad Alexandrescu, vicepresedinte USR, citat in comunicat.