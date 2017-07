Declaratii de avere - Dragnea a primit anul acesta un BMW X5 de la nepoti

Presedintele Senatului Calin Popescu-Tariceanu a mostenit doua apartamente in 2017, in Bucuresti, din partea mamei - unul de 110 mp si 149 mp. El a dat cinci imprumuturi, unul dintre ele la colegul de partid Daniel Barbu, dar si o cesiune drepturi pentru Padurea Valea Lunga din judetul Dambovita in valoare de 250.000 de euro. Vezi aici declaratia de avere Liderul PMP Traian Basescu a ramas doar cu un apartament de 250 de mp in Capitala, dupa ce a incasat 38.000 de euro din vanzarea altui apartament. In conturile sale se afla 685.962 de lei, 58.323 de dolari si 67.080 de euro.