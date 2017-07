Brandl (PNL): Split TVA, o noua masura pompieristica in razboiul PSD cu Romania; pentru a fi aplicata, masura trebuie sa primeasca derogare de la o directiva europeana

Legat de faptul ca Laufer a declarat ca masura urmeaza sa se aplica in Marea Britanie, Brandl sustine ca autoritatile deocamdata au pus in dezbatere publica aceasta masura."Dorinta este ca de la 1 septembrie 2017 sa se creeze un cont separat, split VAT. Si veti avea un cont unde veti lucra cu TVA atunci cand tranzactionati sau faceti plati, dar din acel cont nu veti putea sa rerageti bani. Aceia vor fi banii blocati pentru transferul de TVA care furnizori sau catre stat", le-a spus Ilan Laufer antreprenorilor prezenti la o conferinta a Consiliului National al IMM-urilor, potrivit startupcafe.ro Ce sustine Hilde Brandl in comunicatul transmis presei:"Intentia Guvernului de a introduce de la 1 septembrie 2017 "split tva (obligarea companiilor din Romania sa isi creeze conturi separate pentru plata TVA) va reprezenta un nou moment stanjenitor pentru Guvernul Dragnea II, deoarece propunerea pur si simplu nu poate intra in vigoare la termenul anuntat.Pentru a intra in vigoare, proiectul de lege trebuie sa obtina avizul Comisiei Europene si o derogare de la Directiva 112 / TVA. Pentru asta, Guvernul trebuie sa prezinte Comisiei un studiu independent care sa demonstreze ca firmele care functioneaza in Romania se fac vinovate de o frauda semnificativa care afecteaza intr-un procent urias incasarile la buget. Acest studiu nu exista si este imposibil de realizat profesionist in mai putin de doua luni.In plus, intentia Guvernului de a introduce "split tva" reprezinta o noua masura pompieristica, pe care pesedistii vor sa o ia, fara a avea in spate o consultare cu mediul de afaceri si fara a avea un studiu de impact care sa arate exact care vor fi efectele modificarilor.Comparatia cu Marea Britanie este una mincinoasa. In UK, guvernantii nu au anuntat ca il introduc in doua luni, ci au inceput cu o consultare publica pe gov.uk. Britanicii inteleg ca predictibilitatea si transparenta sunt esentiale si ca Statul nu poate actiona dictatorial. In Marea Britanie avem deja primele rezultate ale analizei, iar acestea confirma faptul ca ideea reprezinta un plus birocratic pentru companii, plus ce necesita resurse financiare, umane si logistice. Iar toate acestea se vor duce in pretul final al bunurilor si al serviciilor pe care companiile le ofera.Din pacate, astfel de idei nu fac decat sa incetineasca ritmul de dezvoltare pe care astazi companiile private si antreprenorii l-au stabilit la o viteza excelenta. Iata insa ca, administratia pesedista, in loc sa permita acest ritm, face tot posibilul sa-l incetineasca prin tot felul de masuri, care de care mai originale, precum "split tva", impozitul pe cifra de afaceri, impozitul pe gospodarie si multe altele. Razboiul Guvernului cu mediul de afaceri nu va avea insa invingatori. In final va pierde doar Romania."