Ludovic Orban: Ar fi o decizie neinspirata din partea lui Ciolos sa se apuce sa mai construiasca un partid

Intrebat daca exista riscul ca un eventual partid fondat de catre Dacian Ciolos sa reduca electoratul PNL, Orban a raspuns negativ. "Nu cred ca ar lua voturi de la PNL. Poate ar reusi sa reactiveze politic anumite segmente, dar care nu sunt foarte puternie din punct de vedere numeric", a estimat liberalul.In privinta intrarii in PNL a lui Ciolos, Orban a spus ca nu l-a mai invitat pentru ca deja exista o invitatie facuta: "Stie ca este invitat asa ca poate oricand sa se inscrie in PNL."Fostul premier Dacian Ciolos l-a felicitat, pe 17 iunie, pe Ludovic Orban pentru alegerea in functia de presedinte al PNL, dorindu-i inspiratie in "efortul de a intari acest partid in jurul valorilor liberalismului autentic de care Romania are atata nevoie": "Il felicit pe Ludovic Orban pentru alegerea in functia de presedinte al PNL. Ii doresc mult succes si inspiratie in efortul de a intari acest partid in jurul valorilor liberalismului autentic de care Romania si scena politica au atata nevoie", a scris atunci Dacian Ciolos pe Facebook.Ludovic Orban a afirmat, in cadrul Congresului PNL in care a fost ales presedinte, ca nu va accepta ca niciun stranier sa fie titularizat pe o functie pe care PNL poate sa numeasca oameni "merituosi" din randul liberalilor, chiar daca l-ar chema "Dacian": "Niciun stranier care sa fie titularizat pe o functie pe care PNL poate sa depuna candidat sau sa numeasca in locul celor merituosi din PNL, chiar daca l-ar chema Dacian. Si aici va spun un lucru: exista mii de Dacieni Ciolos in PNL care, in schimb, nu au avut norocul lui sa fie spijiniti ca ministru, ca si comisar european, ca si prim-ministru, ca si candidat de prim-ministru din partea PNL si el sa nu vina in PNL, sa se intoarca cu spatele la noi."