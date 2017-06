Adrian Tutuianu, despre acuzatiile lui Orban ca ar avea legaturi cu Rusia, pentru ca a fost avocat al investitorului Mechel: Interpretarea domnului Orban nu are consistenta, este o prostie. Nu am sa ezit sa il dau in judecata 

Ministrul Apararii Nationale a rapuns, vineri seara la Antena 3 , acuzatiilor presedintelui PNL, Ludovic Orban, potrivit carora Adrian Tutuianu ar avea legaturi cu Rusia, dupa ce acesta ar fi fost avocatul rusilor de la Mechel, care au cumparat combinatul de la Targoviste, psubliniind ca nu va ezita sa il dea in judecata pe seful liberal.





Adrian Tutuianu a declarat ca firma sa de avocatura, si cel mai probabil el insusi, a reprezentat intr-o anumita perioada grupul Mechel in mai multe cauze, dar interpretarea domnului Orban "nu are constitenta", iar acuzatia ca are afinitati cu Rusie este "o prostie".





"Este o prostie pe care domnhul Orban o promoveaza de o vreme incoace, sunt un pro-eruropean convins, promotor al legturii cu SUA, am sa imi fac datoria fata de tara, asa cum mi-am facut-o intotdeauna", a declarat Tutuianu.





Acesta a mai spus ca a primit sume obisnuite pentru contractele pe care le-a avut si ca nu a avut niciodata deplasari in Rusia.





"Am reprezentat firmele, sunt un specialist in drept comercial, mi-am facut datoria, in conditiile legii, fata de clientii mei", a mai spus ministrul Apararii.





"Nu am sa ezit sa il dau in judecata pe domnul Orban", a mai spus Tutuianu intr-o noua interventie, aducand aminte ca procesul de decadere a grupului Mechel a inceput in 2008, iar utilajele au fost transferate in anul 2010 cand la guvernare era PNL





Presedintele PNL, Ludovic Orban, a spus, intr-un interviu pentru Adevarul , ca Adrian Tutuianu, a fost avocatul rusilor care au cumparat combinatul de la Targoviste si pe care l-au falimetat, ducand in Rusia o importanta instalatie din punct de vedere strategic.





"M-as referi si la Tutuianu, care a fost avocatul rusilor de la Mechel, care au cumparat combinatul de la Targoviste si l-au falimentat. De acolo, au luat o instalatie extrem de importanta din punct de vedere strategic si au dus-o in Rusia. Asta-mi ridica numeroase semne de intrebare si-mi releva ca au pus niste oameni extremi de ciudati, care trebuie urmariti cu foarte multa atentie", a conchis presedintele PNL Ludovic Orban.





Orban a mai spus in interviu si ca ministrul Comunicatiilor, Lucian Sova, "invatacelul lui Hrebenciu", a fost partener de afaceri cu un spion rus.