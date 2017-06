Oprisan: Sper ca schimbarea Guvernului Grindeanu sa nu ascunda altceva/ Nu vreau ca ziua in care a trecut motiunea de cenzura impotriva propriului guvern sa fie de fapt ziua in care am tradat membrii PSD

"Guvernul in ansamblu corespunde exigentelor PSD si, dupa parerea mea, chiar si exigentelor cetatenilor Romaniei. Numai ca, repet, dupa parerea mea, sper ca necesitatea schimbarii Guvernului Grindeanu sa nu ascunda nimic altceva decat s-a declarat oficial, pentru ca eu nu doresc sub nicio forma ca ziua in care am hotarat si ziua in care a trecut motiunea de cenzura impotriva propriului guvern sa fie de fapt ziua in care am tradat membrii si simpatizantii PSD si pe cetatenii Romaniei", a declarat Oprisan, joi seara, la Focsani, potrivit News.ro.Presedintele PSD Vrancea a adaugat ca, daca Guvernul isi va respecta obligatiile luate, ar putea rezista pana in anul 2020."Cred ca acest guvern va supravietui pana in anul 2020 cu o conditie: acest Guvern are obligatia sa-si indeplineasca promisiunile fata de cetatenii Romaniei. Ma voi ingriji personal in aceasta directie, pentru ca altfel veti auzi nemultumirile mele cu privire la functionaerea echipei guvernamentale si a administratiei centrale. O spun foarte clar, in momentul in care acest guvern se va abate de la aceasta linie, vom actiona, pentru ca suntem primul partid care in momentul unei autoevaluari a avut taria si capacitatea sa schimbe echipa guvernamentala din mers. Nu este nicio nenorocire ca am schimbat, dar scopul declarat al schimbarii guvernului a fost eficientizarea activitatii guvernamentale. Voi fi un atent supraveghetor al functionarii Guvernului. Daca Guvernul acesta nu va functiona, de la mine veti auzi prima oara cele mai dure critici la adresa administratiei centrale" a mai spus presedintele Consiliului Judetean Arges.