USR: Nou program de guvernare al PSD si ALDE va arunca economia in haos

"Dupa un experiment economic si bugetar esuat in prima jumatate a acestui an, PSD-ALDE au adus Romania intr-o situatie financiara critica, cu venituri mai mici decat cele programate si cu cheltuieli mult mari decat au fost anticipate. Aceasta situatie bugetara dificila a dus la o nevoie disperata de resurse financiare pentru acoperirea promisiunilor nerealiste.Astfel, obiectivul principal al noului program de guvernare al coalitiei PSD-ALDE este o noua impozitare care sa ia mai multi bani din buzunarul romanilor in spatele unor noi promisiuni de majorare a salariului minim si a punctului de pensie.Peste noapte, impozitul pe profit se schimba cu un impozit pe cifra de afaceri, se introduce o noua taxa de solidaritate si se nationalizeaza Pilonul II de pensii. Acestea sunt decizii revoltatoare ale coalitiei PSD-ALDE care va lua cu mai multe maini ceea ce doar a promis ca va da cu una.Renuntarea la impozitul pe profit si inlocuirea acestuia cu un impozit pe cifra de afaceri este o recunoastere a incapacitatii si incompetentei guvernelor Dragnea 1 si 2 de administrare si colectare a veniturilor bugetare.Combaterea evaziunii nu poate fi o scuza pentru aceste schimbari pentru ca nu toti in aceasta tara fura "noaptea ca hotii" asa cum noul guvern se pregateste sa faca cu banii romanilor din Pilonul II de pensii. Iar taxa de solidaritate este un concept comunist care ascunde de fapt intoarcerea la impozitul progresiv, impotriva tendintelor actuale din economiile dezvoltate de simplificare a sistemului fiscal.Efectul nu va fi cel dorit de autorii noului program de guvernare pentru ca un regim fiscal neprietenos are consecinte negative pe termen mediu si lung in ceea ce priveste atragerea de investitii si dezvoltarea afacerilor. In final, toti romanii vor plati prin imprumuturi si taxe mai mari acest nou experiment economic si bugetar.Uniunea Salvati Romania protesteaza fata de masurile anuntate de noul guvern, adoptate tot peste noapte, si se va opune in Parlament acestor initiative de sorginte national-comunista care risca sa destabilizeze si mai mult economia si bugetul tarii care au intrat deja in anticipata degringolada", se arata in comunicatul remis de cei de la USR.