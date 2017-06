Liviu Dragnea, despre desfiintarea pilonului II de pensii: Noul ministru al Finantelor a inceput cu stangul, a raspuns la alta intrebare / Nu se intampla cat suntem noi la guvernare

Dragnea a recunoscut ca acesta "a inceput cu stangul" si explicat eroarea acestuia prin faptul ca "ca neavand obsinuita sa vorbeasca cu atat de multi oameni ca dvs (reporterii) care pun intrebari in acelasi timp o fi raspuns la alta intrebare din spate"."In program de guvernare nu e prevazuta" aceasta masura si "daca cineva vrea sa o faca poate sa o faca, dar in alt guvern", a subliniat Dragnea, inainte de a adauga:"Nu se intampla, cel putin cat suntem noi la guvernare. Din punctul meu de vedere subiectul este inchis".Dragnea nu crede insa ca Ionut Misa ar trebui sa demisioneze, dupa ce bursa de la Bucuresti si cursul leului au cazut in urma declaratiilor pe care le-a facut la Palatul Parlamentului.Inregistrarea in care Ionut Misa raspunde la intrebarea legata de pilonul II de pensii nu are insa sa arate ca acesta ar fi raspuns la alta intrebare. El este intrebat de o ziarista daca se va desfiinta pilonul II si raspunde "Pilonul II, da, se va desfiinta", inainte de a detalia:"Banii se vor intoarce inapoi la cei care au cotizat la pilonul de pensii, ei avand posibilitatea sa opteze pentru bugetul asigurarilor sociale sau pentru Pilonul III, cel privat".