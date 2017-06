Surse: Florin Georgescu si Gheorghe Gherghina, artizanii programului de guvernare Tudose

De altfel, in programul depus joi dimineata in Parlament se regasesc mai multe dintre ideile pe care Florin Georgescu a vrut sa le implementeze in 2012, cand a detinut functia de ministru al Finantelor in guvernul Ponta 1: renuntarea la cota unica de impozitare, introducerea unor cote progresive, taxa de solidaritate.Programul de guvernare Tudose a luat pe toata lumea prin surprindere, anuntand masuri complet diferite de programul cu care PSD a castigat alegerile. Vezi aici mai multe detalii