Tudorel Toader nu exclude inscrierea in PSD

"Astazi, cand vorbim, n-am avut niciun dialog cu nimeni privind posibilitatea intrarii intr-o formatiune politica (...) Pana azi nu am discutat cu nimeni aceasta perspectiva. Ce va fi pe viitor, nu stiu (...) Dumneavoastra stiti prea bine raspunsurile mele: cand se va pune problema, atunci voi da raspunsul", a spus Tudorel Toader intrebat daca ramane independent politic sau se va inscrie in PSD.Toader a fost asumat de organizatia PSD Iasi pentru a fi ministru al Justitiei in guvernul Tudose.