LIVE VIDEO TEXT Sedinta in plen a Parlamentului / Pe agenda - prezentarea programului de guvernare si votul asupra noului guvern

Parlamentarii PMP boicoteaza sedinta, nu intra in sala de plen

HotNews.ro transmite LIVE TEXT cele mai importante declaratii din plenul ParlamentuluiSe discuta solicitarea presedintelui Klaus Iohannis, cu privire la aprobarea infiintarii pe teritoriul Romaniei a Comandamentului multinational de brigada (HQ MN BDE).Sedinta a inceput cu o usoara intarziere, la ora 15:10. La aceasta ora, in sala erau prezenti 329 de parlamentari, dupa cum anunta Calin Popescu Tariceanu. Raluca Turcan (PNL) acuza o eroare de procedura, legata de lipsa audierii lui Marcel Ciolacu, propus vicepremier fara portofoliu, si cere suspendarea dezbaterilor pentru audierea acestuia.Tariceanu citeaza un paragraf din regulamentul comun si argumenteaza ca Ciolacu nu are portofoliu, deci nu exista o comisie care sa-l poata audia si invoca precedentul din decembrie 2012, cand un vicepremier nu a fost audiat de comisie. In plus, Tariceanu spune ca o decizie a CCR arata ca avizele pentru ministri nu sunt obligatorii. Tariceanu refuza sa-i dea cuvantul din nou Ralucai Turcan si supune la vot ordinea de zi. Raluca Turcan cere insa interventie pe procedura.Aceasta argumenteaza ca fie Ciolacu nu are competente in guvern fie sunt eludate comisii care ar trebui sa discute mandatului acestuia in guvern. Ea acuza ca pe lista ministrilor transmisa in plen nu apare numele lui Marcel Ciolacu. "Va rugam sa intrati in legalitate, nu e o chestiune foarte dificila", a mai spus ea.Tariceanu acuza o serie de "confuzii" si spune ca numele lui Ciolacu lipseste din lista ministrilor care urmeaza sa fie audiati si nu de pe lista cu propunerile pentru viitorul guvern. Tariceanu supune din nou la vot ordinea de zi care este aprobata.