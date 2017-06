Toader, avizat din nou ministru al Justitiei: "Justitia din Romania scartaie din toate incheieturile, trebuie resetata; nu functioneaza corect"/ Despre lupta anticoruptie: "Sa ne gandim la noptile petrecute in penitenciar de un roman nevinovat"/ Abuzul in serviciu: "Nu am un prag rezonabil in buzunar"

ACTUALIZAT

Despre pragul la abuzul in serviciu: "Eu spuneam faptul ca eu ca ministru al justitiei nu am un prag in buzunar, nici nu ar fi corect si nici posibil. Daca as avea o convingere un reper un prag ar insemna ca dezbaterile pe care le organizam ar fi fara obiect. Convingerea ti-o faci pe urma."

Raspunderea magistratilor: "In pachetul de legi privind justitia veti observa un capitol consistent, pornind de la cel existent, modificat si adusi magistratii in parametrii dreptului comun a raspunderii juridice de orice natura, sigur, respectandu-le independenta, dar independenta neinsemnand deasupra legii."

Intrebari de la parlamentari:

"Programul de guvernare este cel pe care il stim. eu as face o scurta precizare pe care o consider necesara. Eu am patru luni de zile de cand sunt ministrul justitiei, stiut fiind faptul ca am fost investit la doua luni dupa ce inca actualul guvern si-a inceput mandatul. Motiv pentru care sigur luam lucrurile din stadiul in care le-am gasit.Un lucru care in spatiul public s-a repetat de multe ori, stiu ca exista o mare asteptare cu privire la legile justitiei. S-a afirmat si faptul ca ministerul este in intarziere cu ele, or vreau sa va spun, desi stiu ca stiti, in graficul proggramului de guvernare asa numitele legi ale justitie sunt prevazute pe luna iunie si suntem inca in curs.Daca vorbim despre prioritatile pe care le avem, cronologic, este greu sa faci o ierarhie a importantei obiectivelor din programul de guvernare. Toate sunt in egala masura importante si necesare, dar cum in chip obiectiv nu le poti face pe toate deodata, trebuie sa dai o prioritate, va voi spune faptul ca prioritatea Ministerului Justitiei astazi este prezentare proiectului de lege pentru modificarea celor trei legi ale justitiei 303, 304, 317, toate fiind din 2004, de treisprezece ani de zile.Luni avem o noua dezabtere cu profesionistii domeniuDupa care trebuie sa pregatim pachetul de masuri pentru transpunerea cerintelor deciziei pilot a CEDO. Cu privire la pachetul de masuri pt decizia pilot, masuri de reabilitare pe de o parte, de imbunatari pe de alta parte.Dupa ce trecem de acest pachet de masuri pentru conditionalitatile hotararii CEDO, am demarat un amplu proces de evaluare a celor patru coduri fundamentale - penal, procedura penala, civil, procedura civila.Am facut o adresa catre toate autoritatile implicate, catre mediul academic si fiecare din fostii membrii a comisiilor de redactare a celor patru coduri.In toamna sa propunem un pachet de modificare a celor patru coduri.Sigur, stiu ca multi si-au pus intrebarea 'sunt necesare modificari la coduri?' Raspunsul meu provizoriu este acela ca sunt. Pe ce ma bazez? Pe foarte multe argumente. Faptul ca practica judiciara este neunitara, si sesiseaza anumite omisiuni de reglementare, suprapuneri, nevoia de completari.Pe zecile de decizii de constatare a neconstitutionalitatii, decizii pronuntatee de catre CCR cu privire la cele patru coduri.Avem o legislatie foarte foarte stufoasa. Avem o inflatie legislativa. Avem foarte multe legi care sunt adoptate dinainte de revizuirea constitutiei din 2003, legi adoptate inainte de constitutia din 1991, multe legi adoptate inainte de 2007 intrarea in UE."Senator Nicoleta Pauliuc (PNL): "Ati declarat ca la abuzul in serviciu va fi un 'prag rezonabil', ce intelegeti prin prag rezonabil?"Toader: "Eu am raspuns pe parcurs, am oferit de multe ori raspuns la aceasta itnrebare. Exista decizia curtii constitutionale care prevede obligativitatea pragului si pornim de la realitatea obligativitatii acelei decizii. Eu spuneam faptul ca eu ca ministru al justitiei nu am un prag in buzunar, nici nu ar fi corect si nici posibil. Daca as avea o convingere un reper un prag ar insemna ca dezbaterile pe care le organizam ar fi fara obiect. Convingerea ti-o faci pe urma.Prin urmare, avem multe argumente de luat in considerare. CCR, Comisia de la Venetia, delimitarea raspunderii civile de cea penala.Asteptam specialistii dreptului la dezbaterea de luni."Deputat UDMR Marton Arpad: "Dupa cum stiti, pe data de 1 aprilie 2016 a intrat in vigoare directiva europeana privind prezumtia de nevinovatie si noi am depus un proiect de lege. Credeti ca pe data de 1 aprilie 2018 cand are termen, toate normele vor fi puse in aplicare asa cum cere directiva sau vom mai primi cateva cartonase galbene in tara unde prezumtia de nevinovatie, primim achitari in privinta faptei dupa luni de zile de arest preventiv?"Toader:"Avem la mj, am trimis deja spre guern, un proiect de lege pentru transpunerea unora dintre directive. sigur ca preferabil este ca in momentul in care modifici o lege, nu cod sa ai in vedere cerintele directivei, sigur cu specific national. Punctual: da, cred ca da. Stiu ca suntem obligati sa fie "Da". Daca cumva vine momentul de 1 aprilie 2018 si codurile nu sunt trecute, ca sa evitam procedurile nimic nu ne impiedica chiar si prin oug sa fie modificata legea pentru transpunerea directivei."Senator PNL Alina Gorghiu: "Legea raspunderii magistratilor. Foarte multi din aceasta sala suntem ingrijorati ca doar la nivel de discurs public ascultam cum este nevoie de raspunderea magistratilor". Senatoarea da ca exemplul cazul lui Dan Radu Rusanu, care a facut "luni de puscarie" apoi a fost achitat, pe fond si definitiv. In momentul acesta nu putem sa responsabilizam magistratii. As vrea sa stiu daca si cand ganditi o asemenea lege sau daca o mai sustine guvernul?"Toader: "Exista un principiu pe care il stim cu totii - nimeni un este deasupra legii. In pachetul de legi pe justitie avem un capitol referitor la legea responsabilitatii, nu o lege separata ci un capitol care se refera la raspunderea juridica, respnsabilitatea legala pentru ca nu ai nevoie de o lege separata.Stiu ca stiti dificultatile procedurale existente in momentul de fata din lege pentru a trage la raspundere un magistrat. Avem pe de o parte o raspundere patrimoniala, pe de alta parte o raspundere penala.Prin urmare, in pachetul de legi privind justitia veti observa un capitol consistent, pornind de la cel existent, modificat si adusi magistratii in parametrii dreptului comun a raspunderii juridice de orice natura, sigur, respectandu-le independenta, dar independenta neinsemnand deasupra legii.Senator PNL Daniel Fenechiu: Este justitia din Romania bolnava?Toader: "Eu am afirmat ca justitia din Romania scartaie din toate incheieturile si ca trebuie resetata. bolnava nu stiu daca e, dar sigur nu functioneaza corect. Pe de alta parte aceasta resetare trebuie sa vizeze cele doua directii - pe de o parte normativa si pe de alta aprte institutionala sistemului judiciar. Pentru ca e nefiresc sa ai o judecatorie cu un singur jduecator, este nefiresc sa ai un parchet cu un procuror, pentru indiferent de buna credinta nu au timp sa le faca pe toate.Fara aceasta resetare, justitia o sa scartaie in continuare pentru ca nu o sa poata sa functioneze stand intr-un singur picior."Deputat PNL Catalin Preodiu: "Ce obstacole majore vedeti in calea ridicarii MCV? Ce are parlamentul de rezolvat? daca dvs puteti sa dati un orizont de timp pentru ridicarea MCV"Toader: "Stiti ca am cerut la comisie precizari suplimentare privind cele 12 recomandari. Am primit dezvoltari - trei revin in sarcina parlamentului. Am avut intalniri cu dl presedinte Nicolicea, Cazanciuc, am reunit toti participantii pentru indeplinierea celor 12. Am trimis saptamana trecuta si un raport in vederea raortului din iulie. Declaratiile sunt de sustinere, din partea lui Timmermans si Juncker dar la nivel national sunt unele rezerve. De exemplu, Danemarca doreste foarte mult sa ne dea detinutii romani din penitenciarele dansilor sa execute pedepsele la noi. Curtea suprema din Danemarca a spus ca potrivit deciziei cedo nu avem standardele necesare."Deputat USR Stelian Ion: In programul de guvernare la capitolul justitie nu am vazut niciun capitol privind intarirea luptei anticoruptiei. Avand in vedere modificarea la conflict de itnerese, prag la abuzul in serviciu, care vor fi masurile concrete pentru intarirerea luptei anticoruptie?"Toader: "Cred ca sistemul normativ este suficient, riguros. Sigur ca a intervenit modificarea recenta a conflictului de interese.Eu cred ca pe palier normativ stam bine, oricand e loc de si mai bine dar cred ca trebui asigurata deplina functionalitate in lupta anticoruptie. Norma penala este ultima bariera la care trebuie sa se apeleze. Avem o strategie nationala anticorutpie, trebuie pornit de la prevenire, de la educatie. Si DNA si Legea 78 (legea speciala privind faptele de coruptie - n.r.) trebuie sa devina ultimul, si nu primul instrument in combaterea coruptiei.Sigur ca trebuie sa ii descoperim si sa ii condamnam pe vinovati. Dar sa ne gandim si la cei care intra in marja erorii judiciare. Sa ne gandim la zilele si noptile petrecute in penitenciar de un roman nevinovat.Lupta impotriva coruptiei nu inseamna numai cresterea numarului trimisi in judecata trebuie redusa cifra celor nevinovati care care suporta rigorile. Respectand independenta DNA-ului, cerinta aceasta de accentuare a luptei trebuie ridicata. Avem o lege cu avertizorii de integritate, care contribuie la prevenirea luptei anticoruptie.Senator PNL Iulia Scantei: Agentia Nationala de Administrare a Bunuilor Indisponibilizate, recuperarea prejudiciilor, este operativa la aceasta data si ce sume au fost recuperate? Pentru ca 15% din aceste sume revin minsiterului si pot fi folosite la penitenciare.Toader: "Agentia este oeprationala de anul trecut, problema este alta. Daca ii intrebati pe dansii sigur ca au nevoie de personal, daca ma intrebati pe mine au nevoie dar functioneaza cu ce au in prezent. Astazi cand vorbim nimeni nu stie in Romania cate hotarari judecatoresti definitive irevocabile (care presupun confiscari extinse - n.r.)Am trimis sub semnatura fiecare judecatorii sa imi spuna.