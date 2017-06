Petre Daea, avizat pozitiv in comisiile reunite pentru Agricultura / Daea, intrebat daca i s-a reprosat limbajul exotic: "Vad ca dvs. o faceti si e bine. Inseamna ca exist"

"Presedintele Liviu Dragnea mi-a dat o sarcina pe care trebuie sa o duc la indeplinire si anume de a preluat la Ministerul Agriculturii liceele agricole, in asa fel incat sa conectam aceste interese pe canalul acesta de pregatire profesionala. ", a spus Daea chestionat cu privire la varsta tot mai inaintata a agricultorilor.Tot in timpul audierii, care a durat aproximativ o ora, deputatul Costel Soptica (PNL) i-a sugerat ministrului Daea, "pentru a destinde atmosfera", ca "in cazul in care oaia va ajunge totusi brand de tara" sa se ia in calcul rezultatele cercetarii dintr-o localitate din judetul Botosani, unde a fost creata o oaie roz.Iata si raspunsul ministrului Agriculturii: "Intru in categoria celor care abordez (sic!) serios acest domeniu si pe care il gestionez cu echilibru, in asa fel incat aceasta specie, care a avut o crestere importanta in ultima perioada, sa isi pastreze ascenciunea efectivului. Astfel putem valorifica cele 4,8 milioane de hectare de pajisti din Romania, care inseamna deopotriva Olanda, Belgia si Elvetia la un loc. (...) "Petre Daea a afirmat ca, in ceea ce priveste programul de sprijin pentru carnea de porc, ministerul a facut toate demersurile la timpul potrivit, a primit observatii de la Uniunea Europeana si ca a trimis documentatia la Uniunea Europeana.La finalul sedintei, Daea a fost intrebat de o jurnalista daca i s-a reporsat vreodata "limbajul exotic". In continuare redam dialogul dintre cei doi.Limbajul ds. usor exotic ne aduce aminte de... (n.red - din zona cameramanilor cineva striga: comunism!) America de Latina sau de perioada anilor '80 a Romaniei si eram curioasa daca vi s-a reprosat vreodata lucrul acesta?Vad ca dumeavoastra o faceti si e bine ca o faceti, inseamna ca exist. (n.red: operatori bufnesc in ras)La finalul discutiilor cu jurnalistii de dupa sedinta comisiilor reunite, o ziarista care nu a apucat sa discute cu ministrul l-a intrebat pe Daea "Tocmai pe mine ma sariti domnule ministru?". "Nu va sar, doar va ocolesc (n.red - operatorii bufnesc in ras si incep sa aplaude) ", i-a raspuns ministrul.Petre Daea este unul dintre cei trei ministri ai guvernului Grindeanu care au trecut de evaluarea PSD, realizata de Darius Vilcov. Daea a intrat in atentia presei mai degraba din cauza declaratiilor sale controversate si mai putin datorita masurilor implementate in domeniul agriculturii. In una dintre cele mai cunoscute declaratii ale sale, ministrul Agriculturii a pledat pentru folosirea oii ca brand de tara, argumentat ca "oaia este o statuie vie".