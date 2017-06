Sevil Shhaideh, ministrul desemnat al Dezvoltarii, a primit aviz favorabil de la comisiile de specialitate

In primele 6 luni, ministrul spune ca a pornit programul PNDL 2, finalizandu-se perioada de analiza, in luna mai, iar incepand cu 15 iunie s-au dat ordine de incepere a lucrarilor. Ministrul spune ca este transparenta in aceasta privinta, insa nici pana acum nu au fost postate pe site obiectivele de investitii care au primit finantare, in urma analizei facute de minister. "Am specificat ca toate aceste ordine au fost trimise in baza legii. Daca ar fi aparut pe 10 iunie, se comenta ca sunt pentru alegerile locale", a declarat Sevil Shhaideh."Am elaborat codul administrativ, ultima validare a fost saptamana trecuta cu reprezentantii Comisiei Europene. Codul va intre in procedura de avizare interministeriala, astfel, cand veti veni din vacanta parlamnetara, va fi inaintat proiectul de lege. Se lucreaza la codul finantelor publice locale", a mai spus ministrul desemnat."Nu am renuntat la descentralizare, am adoptat in martie 2017 un HG care reglementeaza procedurile prin care descentralizarea trebuie facuta, strategia si calendarul de descentralizare"."Atitudinea mea este in concordanta cu legea, tot ce am intreprins este in concordanta cu prevederile legale. Atitudinea me ava fi de respectare a legii si programului de guvernare."."Impozitul pe venit va deveni sursa pentru autoritatile locale cu 1 ianuarie 2018"."Si astazi exista criterii de performanta si modalitati prin care functionarii pot fi evaluati. Am introdus la fiecare persoana, anexa la fisa postului cu criterii de performanta pentru cei care lucreaza pe fonduri europene, circa 2000 de persoane. Pe noul statut al functiei publice am introdus evaluare semestriala si testare profesionala, in corelare cu aceasta masura, sanctionare/eliberare din functie".