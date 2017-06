Lucian Romascanu, avizat favorabil ca ministru al Culturii: "Am apucat sa vorbesc foarte putin cu Ionut Vulpescu, nici el nu stia ca pleaca, nici eu nu stiam ca vin"

"Emotiile sunt acolo, trebuie sa recunosc. As vrea sa va spun doua vorbe depre personajul propus sa fie ministru al Culturii. Legat de decizia partdului - vreau sa va spun ca la baza probabil a stat alegerea uneia dintre doua psibilitati - alegera unui om cu profil de management sau a unui om cu profil cultural pur sange. S-a decis sa se mearga pe o persoana cu experienta in management" a inceput Romascanu prezentarea sa."Am 27 de ani de cariera in management privat. Legat de zona de tabloid - am condus divizia de tabloide si sport intre 2006 si 2009 a Ringier, iar Libertatea aducea cam 100% din profit. Din pacate nu am fost jurnalist. Am lucrat la Cancan, am fost consultant, nu am facut parte din decizii editoriale.Dintre prioritatile enumerate de Romascanu ca ministru:"Organizarea centenarului, prevazut in programul de guvernare: o vad ca pe o sarbatoare majora a poporului roman evenimente care sa ne uneasca, mizez pe consensLegea cinematografiei, care in forma OUG 91 a fost respinsa, dar avand largi consultari cu actorii in domeniu este evident ca trebuie revizuita si refacuta legea care este acum in vigoareVreau sa fiu parte activa pe amendarea legii drepturilor de autorMi-as dori foarte tare ca in perioada mea de mandat sa avem o lege privind cinematografia straina, cunoscuta ca tax rebate, pentru a atrage productia de filme in Romania.Am apucat sa vorbesc foarte putin cu Ionut Vulpescu (fostul ministru PSD - n.r.o), nici el nu stia ca pleaca, nici eu nu stiam ca vin.Ne dorim sa facem o reevaluare si reformare a ministerului, sa analizam institutiile in dificultate unde inteleg ca exista cazuri de insolventa.Trebuie sa deschidem sali care sunt inchise cum este sala OpereteiUrmeaza festivalul George Enescu, suntem intarziati cu numirile reprezentantilor ICR sper sa urgentam acest proces am pierdut sansa in aceasta sesiune parlamentara.Imi exprim speranta ca fondurile proprii sa creasca."Intrebare din partea deputatului Iulian Bulai: Ce masuri concrete aveti pentru Arhiva nationala de film depozitata in conditii improprii, cutii metalice ruginite care ar putea sa ia foc, pentru ca singurul termometru nu are baterie.Raspunsul lui Romascanu: "Arhiva a avut un statut incert, va ramane probabil la Consiliul National al Cinematografiei. legat de modul de depozitare - cu certitudine se vor face rapid stiu am primit memorii si vor face evaluari si vom gasi un nou sediu si in programul de guvernare avem si digitalizarea probabil se va lua in calcul digitalizarea arhivei de film.La randul sau, fostul ministru al Culturii din guvernul Ciolos, Vlad Alexandrescu, a precizat ca a avut o colaborare buna cu Romascanu atunci cand era presedinte al comisiei de cultura si el era ministru. Acesta i-a cerut sprijinul pentru doua proiecte asumate de comisia UNESCO - codul patrimoniului construit si statutul artistului."E si rau ca nu vii din sistem, ca nu esti la curent cu toate chichitele, dar e si bine ca nu ai parti-pris-uri. Veti avea sprijinul pe aceste proiecte. Avem o gramda de proiecte ce tin de unesco, vrem sa facems a se termine parobarea proiectului cu Rosia Montana, avem Brancusi, vom colabora in continuare" a raspuns Romascanu.Nicolae Bacalbasa a citat din Soljenitin despre comunism si apoi a afirmat: "Prin nominalizerea dlui Romascanu, comunimsul primeste o copita serioasa". Bacalbasa i-a cerut lui Romascanu: "Taiati si eliminati puroiul total".In replicat, Romascanu i-a spus acestuia ca a salvat multi oameni ca medic, "ati salvat cativa si dupa ce ati renuntat pa meserie", afirmatie care a starnit rasete in sala.Romascanu a mai promis un Muzeu al Comunismului la Jilava, dupa de Bulai (USR) a pus o intrebare legata de initiativa unui muzeu al comunismului.