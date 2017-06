Gratiela Gavrilescu a primit aviz favorabil pentru Ministerul Mediului: Prioritatea este atingerea tintelor de colectare selectiva, pentru care Romania are deschisa procedura de infringement 

Aceasta a declarat ca prioritatea este atingerea tintelor de colectare selectiva, pentru care Romania are deschisa procedura de infringement la Curtea Europeana si risca sa plateasca sanctiuni de 2.000 de euro pe zi."Suntem la ora actuala la o cota de reciclare de 2-3%. Suntem aproape pe ultimul loc la reciclare, din tarile europene. Trebuie sa facem la nivel national o campanie de constientizare si aplicare a acestui mod de colectare. (...) Nu putem face o protectie a mediului in Romania fara toti cetatenii implicati. Se aproprie deja de finalitatea unot masuri pe care trebuia sa le punem in aplicare din 2007. Daca in primul mandat am reusit sa imi indeplinesc obiectivele pe care le-am prezentat in fata comisiilor reunite si ale Guvernului, consider ca aceste obiective sunt ale tuturor romanilor. Daca nu vom rezolva problema colectarii selective, vom fi pasibili sa platim foarte multe milioane de euro pentru infringementele care sunt trimise la Curtea Europeana de Justitie. Prioritatea este de a indeplini strategia nationala de reciclare a deseurilor. Astfel nu vom ajunge in 2020 la tinta de colectare 50% si 2050 - zero", a declarat Gratiela Gavrilescu.Tot in ceea ce preveste colectarea deseurilor, aceasta a declarat ca a obtinut o derogare pana la 1 ianuarie 2019 pentru platat taxei de groapa."Pana sa trecem la colectarea selectiva pentru cele 4 categorii de ambalaje, avem posibibilitatea sa colectam pe doua categorii, umeda si ambalaje, sa platim doar partea umeda pe care o ducem la groapa. Despre taxa la groapa, pe noi ne intereseaza ca cetateanul sa nu plateasca daca nu a fost informat si stie ce sa faca, Comisia Europeana a fost de acord ca Romania nu este pragatita pentru implementarea ei. Am obtinut o derogare pana la 1 ianuarie 2019. Am obtinut si masuri penalizoatoare doar pe diferenta pe care nu vom reusi sa o indeplinim la finalul anului 2017", a mai declarat ministrul desemnat pentru Mediu.Aceasta a mai declarat ca se analizeaza infiintararea unei agentii pentru preluarea depozitelor deseuri de catre stat si reintroducerea in circuitul economic.In ceea ce priveste reteaua nationala care masoara poluarea aerului si care era nefunctionala, ministrul a declarat ca 100 de aparate au fost deja reparate si receptionate, iar restul urmeaza sa fie receptionate pana la finalul anului."Nu am mai avut probleme cu depasirile in Bucuresti in ultimii ani", a declarat ministrul desemnat."Este prioritate viata omului. Ursul a plecat de unde sta el si a coborat in orase, vom reinfiinta grupul de lucru de la Ministerul Mediului cu ONG-uri, autoritati locale, reprezentanti mediu, ape si paduri, asociatiile vanatorilor, sa putem sa spunem lucrurilor pe nume si sa luam hotarari oportune", a declarat ministrul desemnat.