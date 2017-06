Melescanu: Am fost intrebat ce ma califica. Ma califica faptul ca sunt calificat in acest domeniu

"Am fost intrebat ce ma califica. Ma califica faptul ca sunt calificat in acest domeniu", le-a spus Melescanu parlamentarilor care l-au intrebat despe evaluarea PSD asupra capitolului politicii externe, unde sunt doar doua obiective indeplinite.El a spus ca exista o "specificitate" a politicii externe, unde este greu de facut evaluari pe masuri obiective."Capitolul politica externa e un capitol care implica directii de actiuni strategice. Nu e vorba de masuri specifice, intr-un fel sau altul, ci directii strategice pe care va trebui sa le urmam si pe care le-am urmat", a explicat Melescanu.In privinta prioritatilor sale la minister, Melescanu a spus ca este nevoie de "continuitate", facand referire la contributia Romaniei in UE si NATO, participarea la misuni externe si parteneriatul cu SUA, "mai ales dupa vizita presedintelui Iohannis, prima si singura vizita de pana acum a unui presedinte din Europa de est", care "a deschis oportuntati importante".El a subliniat si relatia cu Republica Moldova ca o prioritate, dar si parteneriatele strategice cu Franta, Germania, Polonia si Turcia.Teodor Melescanu a fost avizat cu 21 de voturi "pentru", 17 voturi "impotriva" si o abtinere. El ar urma sa isi inceapa al patrulea mandat in fruntea MAE.