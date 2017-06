Guvernul Mihai Tudose se prezinta joi in fata Parlamentului pentru votul de investitura

Primii care vor fi audiati sunt Rovana Plumb pentru Ministerul Fondurilor Europene si Mihai Fifor pentru Ministerul Economiei, iar ultimii, de la 13.30, sunt Gabriel Petrea (Ministerul Consultarii Publice si Dialogului Social) si Tudorel Toader (Ministerul Justitiei).Avizul comisiilor de specialitate este unul consultativ, lista ministrilor propusi de Mihai Tudose urmand sa fie supusa in bloc votului Parlamentului.La ora 15.00 este convocat plenul reunit al celor doua Camere, unde premierul desemnat Mihai Tudose isi va prezenta programul de guvernare si va cere votul de incredere al parlamentarilor. Noul guvern are nevoie de voturile a cel putin jumatate plus unu din numarul total al deputatilor si senatorilor.Pe langa voturile parlamentarilor PSD si ALDE, Tudose poate conta si pe voturile UDMR. ¬Posibilitatea de a sustine guvernul maine a ramas una foarte directa, deschisa. Am votat in unanimitate. Colegii mei au sustinut ca, daca nu apar maine in comisii surprize neplacute, atunci vom vota investirea guvernului, ceea ce nu inseamna ca vom fi de acord cu toate masurile pe care le va lua guvernul in perioada urmatoare¬, a declarat Kelemen Hunor miercuri, la finalul unei sedinte cu parlamentarii UDMR.De asemenea, este probabil ca si parlamentarii minoritatilor nationale sa sustina noul cabinet, in conditiile in care acestia sustin in mod traditional majoritatea deja constituita.Dupa vot, care este estimat sa dureze aproximativ doua ore si jumatate, noul cabinet va fi asteptat la Palatul Cotroceni pentru depunerea juramantului. Ora ceremoniei este incerta deocamdata, depinzand atat de durata sedintei plenului comun, cat si de programul presedintelui Iohannis care prevede, de la ora 18, participarea la o receptie organizata de catre ambasada Canadei la Bucuresti.Lista ministrilor nominalizati pentru a face parte Cabinetul condus de Mihai Tudose a fost prezentata miercuri de catre liderul PSD Liviu Dragnea.Prin urmare, alaturi de Mihai Tudose, joi, se vor prezenta in fata Parlamentului Sevil Shhaideh-vicepremier, ministrul Dezvoltarii Regionale; Gratiela Gavrilescu-vicepremier, ministrul Mediului; Rovana Plumb-ministru delegat pentru Fondurile Europene; Mihai Fifor-ministrul Economiei; Teodor Melescanu-ministrul Afacerilor Externe; Carmen Dan-ministrul Afacerilor Interne; Petre Daea-ministrul Agriculturii; Adrian Tutuianu-ministrul Apararii Nationale; Lucian Romascanu-ministrul Culturii; Liviu Pop-ministrul Educatiei; Lucian Georgescu-ministrul Cercetarii; Toma Petcu-ministrul Energiei; Ionut Misa-ministrul de Finante; Tudorel Toader-ministrul Justitiei; Doina Pana-ministrul Apelor si Padurilor; Lia Olguta Vasilescu-ministrul Muncii; Lucian Sova-ministrul Comunicatiilor; Florian Bodog-ministrul Sanatatii; Razvan Cuc - ministrul Transporturilor; Marius Dunca-ministrul Tineretului si Sportului; Gabriel Petrea-ministrul delegat pentru Dialog Social; Viorel Ilie-ministrul delegat pentru Relatia cu Parlamentul; Ilan Laufer-ministrul pentru Mediul de Afaceri; ministrul Turismului-Marius Dobre; Andreea Pastarnac-ministrul delegat pentru Romanii de Pretutindeni; Victor Negrescu - ministrul Afacerilor Europene; Marcel Ciolacu-vicepremier fara portofoliu.