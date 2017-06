Senatul a adoptat doua proiecte importante pentru UDMR, inainte cu o zi ca UDMR decida ca voteaza guvernul. Principala prevedere: evaluare nationala si bacalaureat diferentiate pentru minoritati

Ce se modifica in privinta examenelor ( vezi aici fisa proiectului La articolul 361 alineatul (3), dupa litera (b), se introduce o noua litera, litera b1, cu urmatorul cuprins:b1) pentru elevii din invatamantul preuniversitar cu predare in limbile minoritatilor nationale, evaluarea nationala organizata la finalul clasei a VIII-a se va desfasura cu subiecte realizate pe baza programei scolare prevazuta la art. 46 alin (2).La articolul 361 alineatul (3), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera c1, cu urmatorul cuprins:c) pentru elevii din invatamantul preuniversitar cu predare in limbile minoritatilor nationale, examenul de bacalaureat se va desfasura cu subiecte realizate pe baza programei scolare prevazuta la art. 46 alin (2).Ce spune art. 46:Articolul 46(1) În cadrul învățământului preuniversitar cu predare în limbile minorităților naționale, toate disciplinele se studiază în limba maternă, cu excepția disciplinei Limba și literatura română.(2) Disciplina Limba și literatura română se predă pe tot parcursul învățământului preuniversitar după programe școlare și manuale elaborate în mod special pentru minoritatea respectivă. Celalalt proiect se refera la invatamantul teologic pastoral. Acesta prevede ca "statul sprijina invatamantul teologic pastoral acreditat din instiutiile de invatamant superior confesional pentru programul de studii universitare de licenta de teologie pastorala in cazul in care, in cadrul invatamantului superior de stat, nu exista invatamant teologic pastoral specific cultului respectiv, recunoscut ca si cult conform Legii nr. 489/2006, republicata."Acesta se va finanta din fonduri publice, in care in care in cadrul invatamantului superior de stat nu exista invatamant teologic pastoral specific cultului respectiv.Senatul este camera decizionala in aceste cazuri, cele doua legi merg la promulgare la presedintele Klaus Iohannis.Acestea au fost votate in unanimitate de parlamentari de la toate partidele.Proiectele faceau parte din solicitarile pe care UDMR le avea si inainte de votul la motiunea de cenzura, cand intelegerea dintre PSD si ALDE si UDMR a picat pana la urma, alaturi de modificarea la Legea adminsitratiei publice privind scaderea pragului numarului persoanelor apartinand minoritatii nationale din totalul populatiei unei localitati necesar pentru ca autoritatile sa asigure folosirea limbii materne precum si posibilitatea legala ca autoritatile publice si entitatile sa poata adopta si folosi simboluri care sa exprime identitatea etnica, istorica, culturala si economica a cetatenilor apartinand minoritatii nationale, dar si instituirea unei Zile nationale a maghiarilor pe 15 martie.