Viitorii ministri ai Guvernului Tudose vor fi audiati in comisii in prima parte a zilei de joi. Parlamentul se va reuni la ora 15:00 pentru a valida noul Guvern

Liviu Dragnea a prezentat miercuri lista membrilor guvernului Mihai Tudose, in care sunt mentinuti, printre altii, Tudorel Toader, Lia Olguta Vasilescu sau Carmen Dan. Este infiintat un nou post, cel de vicepremier fara portofoliu, care ii va reveni baronului PSD de Buzau Marcel Ciolacu, acesta urmand sa se ocupe de coordonarea proiectelor in care sunt implicate mai multe ministere.Premier: Mihai TudoseVicepremier, ministrul Dezvoltarii: Sevil Shhaideh (ramane)Vicepremier, ministrul Mediului: Gratiela Gavrilescu (ramane)Vicepremier fara portofoliu: Marcel Ciolacu (nou)Finante: Ionut Misa (in locul lui Viorel Stefan)Justitie: Tudorel Toader (ramane)Aparare: Adrian Tutuianu (in locul lui Gabriel Les)Interne: Carmen Dan (ramane)Externe: Teodor Melescanu (ramane)Economie: Mihai Fifor (in locul lui Mihai Tudose)Munca: Lia Olguta Vasilescu (ramane)Transporturi: Razvan Cuc (ramane)Ministru delegat pentru Fonduri Europene: Rovana Plumb (ramane)Afaceri Europene: Victor Negrescu (in locul lui Ana Birchall)Agricultura: Petre Daea (ramane)Cultura: Lucian Romascanu (in locul lui Ionut Vulpescu)Educatie: Liviu Pop (in locul lui Pavel Nastase)Cercetare: Lucian Georgescu (in locul lui Serban Valeca)Energie: Toma Petcu (ramane)Ape si Paduri: Doina Pana (ramane)Comunicatii: Lucian Sova (in locul lui Augustin Jianu)Sanatate: Florian Bodog (ramane)Tineret: Marius Dunca (ramane)Consultare si Dialog Social: Gabriel Petrea (ramane)Relatia cu Parlamentul: Viorel Ilie (ramane)Mediul de Afaceri: Ilan Laufer (in locul lui Alexandru Petrescu)Turism: Marius Dobre (ramane)Romanii de Pretutindeni: Andreea Pastarnac (ramane)