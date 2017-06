Cine este Marcel Ciolacu, propus vicepremier fara portofoliul. Vaslasul lui Dragnea si scandalul pozelor cu teroristul Hayssam

Pe 26 martie, Dragnea posta pe Facebook urmatorul mesaj: “În acest sfârșit de săptămână, l-am învățat pe Sorin să pescuiască. Marea ruptură între Parlament și Guvern a avut loc: eu am prins 17 știuci și el 9? Eu cred că e foarte bine pentru un începător care nu pusese niciodată mâna pe o lansetă! La vâsle, un ecologist: Marcel Ciolacu ??“Nu e clar cat de ecologist este deputatul PSD de Buzau sau daca Dragnea l-a ironizat, din moment ce in urma cu doi ani apareau fotografii cu Ciolacu la o partida de vanatoare. Detaliul care a scandalizat atunci presa era faptul ca partenerul sau de vanatoare era Omar Hayssam, condamnat la 23 de ani pentru terorism.In mai 2015, Victor Ponta a semnat o decizie prin care a fost retrasa, la cerere, calitatea de consilier onorific al primului-ministru pe care o detinea Ion Marcel Ciolacu. Decizia a fost publicata in Monitorul Oficial pe 20 mai, la cateva zile dupa ce au aparut in presa informatii privind legatura acestuia cu Omar Hayssam (vezi foto), dar si despre posibile fapte de coruptie. Omar Hayssam este condamnat la peste 23 de ani de închisoare, pentru răpirea a trei jurnalişti în Irak, în 2005, precum şi pentru alte infracţiuni. Potrivit unui articol publicat in ziarul Gandul in 2015, Omar Hayssam era la vremea respectivă un apropiat al liderilor PSD, pentru a-şi promova interesele de afaceri, care în judeţul Buzău s-au materializat în privatizarea Foresta Nehoiu, fabrică pe care Hayssam a devalizat-o, vânzându-i activele – fraudă pentru care a şi fost condamnat la 3 ani de închisoare. Omar Hayssam a apărut la vremea respectivă şi în compania fostului preşedinte Ion Iliescu, a lui Viorel Hrebenciuc sau a prefectului de Buzău, ulterior senator PSD, Vasile Ion.a scris ca, in cursul lunii mai 2015, in presa au aparut fotografii cu Ciolacu alaturi de Omar Hayssam facute la o partida de vanatoare organizata de Directia Silvica Buzau. In plus, exista informatii potrivit carora Ciolacu apare pe o lista de datornici a lui Hayssam. La inceputul anilor 2000, Hayssam l-ar fi imprumutat cu 200 de milioane de lei vechi. In 2005, Ciolacu a fost numit prefect de Buzau.In 2007, avand si sustinerea lui Boscodeala, Ciolacu a fost numit director executiv al SC Urbis Serv SRL, companie controlata de municipiul Buzau. Pe numele acestuia si avand aceasta functie a fost intocmit un dosar penal. Un raport al Curtii de Conturi din iunie 2009 arata ca societatea a fost prejudiciata cu circa 5 milioane de lei, fiind semnate fara baza legala a unor situatii de plata. Totul a pornit de la un contract din iunie 2007 incheiat de Urbis Serv cu primaria municipiului Buzau pentru executia de lucrari si amenajari strazi si trotuare de 9,85 milioane lei. Imediat, Urbis Serv a incheiat in mod ilegal un contract pentru aceleasi lucrari cu o alta firma, Mecan Construct Sa Patarlagele, fara a se specifica vreo valoare. Astfel, URBIS Serv s-a transformat in intermediar intre primarie si Mecan Construct, o firma care apartine unui om de afaceri controversat Dumitru Dobrica. Dupa aceea au inceput sa fie semnate semnate situatii de plata pentru acele lucrari, insa la valori supraevaluate, rezultand un prejudiciu de 4,83 milioane de lei. Curtea de Conturi a constatat ca pentru utilajele folosite de Mecan Construct au fost semnate documente care aratau ca acestea lucrau cate 30 de ore pe zi! Mai mult, lucrarile nici macar nu au fost receptionate.Situatiile de plata au fost semnate de Ciolacu, acesta avand functia de director executiv al Urbis Serv in perioada 1 mai 2007-1 iulie 2008 si de Petre Emanuel Neagu, actual sef interimar al Consiliului Judetean Buzau. Practic, pe 1 iulie 2008, Ciolacu a fost urmat in functia de director executiv de Petre Emanuel Neagu. Raportul Curtii de Conturi a fost trimis organelor de ancheta, iar in 2009 a fost intocmit dosar penal, Marcel Ciolacu fiind acuzat de abuz in serviciu contra intereselor publice, fals, uz de fals si asocierea in vederea savarsirii unei infractiuni. In 2010, IPJ Buzau a trimis dosarul la DNA Ploiesti, insa de atunci si pana acum nu s-a mai intamplat nimic cu acesta.Despre aceste subiecte au scris si gandul.info si stiripesurse.ro. Marcel Ciolacu a declarat pentru gandul ca nota Curtii de Conturi Buzau a fost contestata in instanta si ca a existat si un dosar ce cercetare penala la DNA Ploiesti, in care acuzatiile fata de contractul cu firma Mecan Construct au fost anchetate, insa ca acesta s-a finalizat cu neinceperea urmaririi penale fata de el. Intr-un raspuns pentru gandul, DNA a confirmat ca deputatul Ion Marcel Ciolacu nu are calitatea de suspect sau inculpat in niciun dosar penal al DNA Ploiesti.Membru fondator al organizatiei PSD Buzau, Ciolacu a urcat in ierarhia de partid iar in 2010 a ajuns seful filialei locale, pe care a condus-o pana in 2012. A fost pe rand viceprimar,consilier local, consilier judetean, prefect interimar si deputat de Buzau.afisat pe site-ul Camerei Deputatilor, Ciolacu a absolvit in 1995 Facultatea de Drept a Universitatii Ecologice. Intre 2008 si 2009 a urmat un curs de perfectionare in domeniul securitatii si apararii nationale “Securitate si buna guvernare” la Colegiul Natioanal de Aparare Bucuresti. Tot la capitolul studii figureaza un masterat la SNSPA Bucursti.