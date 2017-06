Badalau, despre noul guvern: Daca cineva nu isi va face datoria, vom gandi masurile in CEX/Liviu Dragnea ar fi fost cel mai bun premier

Totodata, acesta a spus ca Liviu Dragnea ar fi fost cel mai bun premier.





Presedintele executiv al PSD, Nicolae Badalau, a declarat, miercuri, dupa sedinta Comitetului Executiv National in care s-a stabilit cabinetul Mihai Tudose, ca evaluarea noului guvern va fi facuta zi de zi pentru a vedea daca si cum se implementeaza programul de guvernare, iar cine nu isi va face datoria va fi tras la raspundere. Pe de alta parte, acesta a subliniat ca presedintele PSD ar fi fost cel mai bun premier.“Noi am investit un grup de ministri pentru a pune in aplicare acel plan de guvernare. Daca cineva nu isi va face datoria, vom gandi masurile in CEX”, a declarat Badalau.