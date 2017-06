Cine este Lucian Romascanu, propus ministru al Culturii: Om din piata media, cu experienta in zona tabloid, TV si online

Dupa mai multe pozitii de management detinute dupa ce a absolvit Facultatea de Comert din cadrul ASE, in 1991, Romascanu s-a alaturat grupului media Ringier, editorul tabloidului Libertatea, in 1999, ca director de vanzari. In 2002 pleca din companie, dar se intorcea in 2006, ca director executiv. Pana in 2009, a fost director executiv al diviziei de ziare bulevardiere si gratuite (Libertatea, Compact), dar dupa ce Ringier a inchis ziarul Compact si a comasat Libertatea cu divizia de ziare de referinta, Romascanu a parasit compania.In 2009 se muta la o alta companie de presa tabloida, Cancan Media (Cancan, Ciao), pe care a condus-o pana in 2012, ca director general. Apoi a fost numit, pana in 2014, director executiv la Kanal D Romania. In 2014 a fost desemnat consilier al presedintelui-director general al TVR, Stelian Tanase, pozitie in care a stat un an. Tanase avea sa fie demis ca urmare a respingerii raportului de activitate al TVR in Parlament.Acum doi ani, Lucian Romascanu a preluat pozitia de country manager la compania Tailwind, activa in domeniul publicitatii de tip programmatic, parte a grupului de digital Thinkdigital. El a parasit si aceasta companie in 2016, cand a decis sa candideze, pe listele PSD de Buzau, in alegerile parlamentare. Ales Senator, el a fost numit presedinte al Comisiei de cultura si media.