Cine este Mihai Fifor, filologul cu doctorat in antropologie, propus ministru al Economiei

El este acum presedintele Comisiei senatoriale pentru regulament, precum si membru in Comisia senatoriala pentru politica externa. In precedentul mandat de senator, Fifor a fost presedintele Comisiei pentru Transporturi si Energie. Fifor a mai fost secretar de stat in Ministerul de Interne in 2009 si in 2012, in guvernul Ponta.Fifor a fost senator de Dolj in legislatura trecuta.In 15 iulie 2015, presedintele Iohannis a respins propunerea premierului Victor Ponta privind numirea lui Mihai Fifor in functia de ministru al Transporturilor, invocand faptul ca acesta "nu are expertiza si experienta manageriala necesare gestionarii domeniului complex al transporturilor". Fifor era propus de Ponta in locul lui Ioan Rus, cel care demisionase din cauza unor declaratii jignitoare la adresa romanilor din strainatate.In martie 2014, Fifor a fost ales presedintele Comisiei parlamentare de ancheta privind terenurile de la Nana (judetul Calarasi). Un an mai tarziu, senatorul a fost audiat la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in calitate de martor, in dosarul in care parlamentarul Gabriela Firea il acuza pe fostul presedinte Traian Basescu de santaj, potrivit Mediafax.Fifor si-a inceput cariera in anul 1994, ca cercetator stiintific principal la Institutul de Cercetari socio-umane "C.S. Nicolaescu-Plopsor" din Craiova, unde a lucrat pana in 2001.In perioada 2001-2005 a condus Centrul judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale din judetul Dolj, iar apoi, timp de patru ani, a fost manager al Muzeului Olteniei din Craiova.Fifor este licentitat in Filosofie, terminand in 1994 Facultatea de Litere si Istorie a Universitatii Craiova.Fifor mai are un master in literatura romana, iar din 2003 a devenit doctor in antropologie sociala, tot la Universitatea Craiova.Ulterior, Fifor a urmat un masterat in Managementul Afacerii Publice la SNSPA (2007), iar in 2009 a studiat Managementul afacerilor interne, la Colegiul National de Afaceri Interne al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".In 2009 Fifor a urmat studii pentru "Securitate si buna guvernare" la Colegiul National de Aparare.Potrivit declaratiei de Avere, Fifor detine o casa in Isalnita, Dolj, nu are nici un teren si conduce o Dacia Logan din 2015. Nu detine bunuri pretioase, are in doua conturi depozite de aproape 59.000 de lei si actiuni la Fondul Proprietatea cu o valoare de circa 119.000 de lei.Fifor are un credit ipotecar de 17.000 de euro si un credit auto de circa 10.000 de euro.Inafara de venitul de la Senat (64.000 lei) si de la Fondul Proprietatea (7.000 lei), Fifor a mai incasat in anul 2015 si venituri din despagubiri de la ANRP (100.000 de lei).