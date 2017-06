Alexandru Petrescu, ministrul pentru Mediul de Afaceri, a anuntat pe Linkedin ca nu va face parte din guvernul Tudose

"Nu voi face parte din cabinetul guvernamental ce se profileaza in aceste ore. As vrea sa va multumesc pentru sprijinul acordat pe parcursul mandatului meu guvernamental - echipei din Minister, Guvern, reprezentantilor mediului de afaceri, ai ambasadelor, omologilor externi cu care am colaborat - si sa va urez mult succes in definitivarea proiectelor demarate impreuna, dintre care amintesc: legea Prevenirii, programul Start-Up Nation, o strategie in domeniul Parteneriatului Public-Privat , programul privind internationalizarea IMM-urilor, imbunatatirea legislatiei in domeniul comertului, Legea lobby-ului, sustinerea si dezvoltarea industriei creative si multe alte proiecte si programe pentru dezvoltarea mediului de afaceri.La final de mandat ca Ministru al Mediului de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, am fost onorat sa fac parte din Guvernul Romaniei si sa-mi aplic toata priceperea si resursele pentru imbunatatirea mediului de afaceri din tara noastra, atragerea de investitii straine si implementarea masurilor programului de Guvernare intr-un domeniu esential pentru cresterea economica durabila a Romaniei", a scris Petrescu pe Linkedin.