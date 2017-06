Mihai Tudose, una dintre primele declaratii ca premier desemnat: Asta-i lupta politica, ficatul duce

Liderii PSD se reunesc, miercuri, de la ora 12.30, intr-o sedinta a Comitetului Executiv National, pentru a decide lista de ministri, dupa ce marti a avut loc o sedinta de opt ore la Vila Lac in care s-au discutat propunerile.Informatiile pe surse arata ca ministrii ALDE vor ramane in functii, la fel ca si alti ministri PSD cu portofolii mai putin importante.Tudorel Toader ar ramane la Justitie, in ciuda opozitiei unor baroni PSD. Marile necunoscute sunt ministele Finantelor, Apararii, Educatiei si cel al Fondurilor Europene.