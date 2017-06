Ultimele negocieri in PSD, azi vom afla lista guvernului Tudose. Marile incertitudini

Marti, presedintele PSD, Liviu Dragnea, si premierul desemnat, Mihai Tudose, au discutat aproximativ opt ore, la Vila Lac, cu liderii partidului din teritoriu asupra listei de ministri. Dragnea a avut discutii si in particular cu liderii de organizatii, in special cu cei care au avut nemultumiri, atat legate de desemnarea lui Mihai Tudose, cat si legat de reprezentarea filialelor lor la varful Guvernului.

Spre finalul reuniunii, la Vila Lac a venit si liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu, care a transmis propunerile formatiunii sale si care a discutat cu Dragnea despre variantele de ministri, transmite news.ro.

ALDE a anuntat public ca vrea pastrarea celor patru portofolii detinute si in Guvernul Grindeanu: Gratiela Gavrilescu, vicepremier si ministru al Mediului, Teodor Melescanu, ministru de Externe, Tomac Petcu, ministru al Energiei, si Viorel Ilie, ministru pentru Relatia cu Parlamentul.

Discutii ample au avut loc si pe tema portofoliului Justitiei. Ministerul Justitiei este asumat de PSD, insa propunerea in acest caz, Tudorel Toader, a fost facuta de ALDE. Discutiile initiale presupuneau ca ALDE sa isi asume acest minister, dar sa ramana la un total de 4, astfel incat ar fi trebuit sa renunte la un alt portofoliu detinut oficial. Calin Popescu Tariceanu ar fi refuzat aceasta propunere. Solutia agreata la acest moment este ca Tudorel Toader sa isi continue mandatul tot ca independent, pe un post al PSD, potrivit surselor HotNews.ro.

Conform unor surse din partid, din viitorul Cabinet Tudose ar urma sa ramana ministrii din guvernul Grindeanu: Viceprim-ministru, Ministrul Dezvoltarii Regionale - Sevil Shhaideh Viceprim-ministru, Ministrul Mediului - Gratiela Gavrilescu, Ministrul Afacerilor Interne - Carmen Dan, Ministrul Afacerilor Externe - Teodor Melescanu, Ministrul Agriculturii - Petre Daea, Ministrul Muncii - Lia Olguta Vasilescu, Ministrul Energiei - Toma Petcu, Ministrul Transporturilor - Alexandru Cuc, Ministrul Apelor si Padurilor - Doina Pana, Ministrul Tineretului si Sportului - Gabriel Petrea, Ministrul delegat pentru Romanii de Pretutindeni - Andreea Pastirnac, Ministrul pentru Relatia cu Parlamentul -Viorel Ilie, Ministrul delegat pentru Afaceri Europene - Ana Birchall si Ministrul Turismului - Mircea Dobre.

Discutii au loc in continuare si asupra portofoliului Educatiei. Mihnea Costoiou, propus initial, a refuzat nominalizarea.

Totodata, structura noului cabinet ar urma sa fie schimbata, in conditiile in care Ministerul Fondurilor Europene va deveni portofoliu de sine statator, iar Ministerul Educatiei se va comasa cu cel al Cercetarii si Inovarii, transmite News.ro.

Negocierile privind lista finala a Cabinetului vor continua si miercuri dimineata si este posibil sa sufere modificari si in cadrul discutiilor din CExN.

Dupa prezentarea si aprobarea listei, conducerea Parlamentului va decide calendarul de audieri, care, cel mai probabil, vor incepe joi dimineata.Tot joi ar putea avea loc si votul in plenul reunit al celor doua Camere, iar joi seara sa aiba loc si depunerea juramantului.