Tariceanu: ALDE isi mentine ministrii in viitorul Guvern, ministerul Justitiei e asumat de PSD

Intrebat de ziaristi ce se intampla cu Tudorel Toader, Tariceanu a precizat ca Ministerul Justitiei "este un minister asumat de PSD"."Nu pot eu sa va dau niciun element in plus" insa va urma "o decizie care va fi luata in comun, de acord cu partenerii nostri de coalitie si cu primul ministru", a mentionat seful ALDE.Chestionat ce parere are despre activitatea lui Tudore Toader in fruntea ministerului Justitiei, Tariceanu a raspuns: "Cred ca a avut o prestatie buna".