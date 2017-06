Nicolae Badalau: Peste sase luni va fi o noua evaluare; nu vom tolera un guvern care sa nu duca la indeplinire programul de guvernare

"Cu siguranta ca vom avea la sase luni o evaluare (...) E normal. Nu vom tolera, nu vom tine un guvern acolo care sa nu duca la indeplinire programul de guvernare si sa duca Romania la dezvoltare si poporul asta sa o duca mai bine. Am spus-o si data trecuta ca, indiferent, cu orice risc, chiar cu riscul de a trece in opozitie, nu acceptam ca Guvernul Grindeanu sa ramana. Am riscat enorm de mult si in randul electoratului si din punct de vedere parlamentar si totusi am facut-o pentru ca poporul asta sa o duca mai bine", a sustinut Badalau, potrivit News.ro.Presedintele executiv al PSD a spus ca viitorii ministri trebuie sa aiba un chef de munca extrem de mare pentru a recupera intarzierile din programul de guvernare."Eu nu sprijin niciun ministru, sprijin programul de guvernare (...) Noi consideram ca in acest Guvern trebuie sa fie oameni cu maturitate, cu intelepciune si cu un chef de munca extrem de mare. Nu uitati ca la programul de guvernare exista o intarziere pe care dansii trebuie sa o recupereze pana in decembrie", a mai spus Badalau.El a explicat ca, pentru a recupera restantele din programul de guvernare, Guvernul va recurge la "absolut tot ceea ce ii permite legea", inclusiv la ordonante.