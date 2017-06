Teorie in randul liderilor PSD: Tudose i-a fost impus premier lui Dragnea de catre Iohannis

Numele lui Tudose a aparut duminica seara pe surse in presa ca propunere de premier cu cele mai mari sanse, desi lista de propuneri care a intrat in Comitetul Executiv al PSD de luni dimineata a continut alte cinci nume: Carmen Dan, Mihai Fifor, Olguta Vasilescu, Adrian Tutuianu si Marcel Ciolacu. Toti acestia au refuzat numirea - Dragnea a evitat sa spuna ce motive au invocat acestia - astfel ca Tudose a ramas singura propunere.Tot mai multe voci din partid sustin ca a fost vorba de o propunere impusa, venita de la presedinte, pe care Dragnea nu a avut incotro si a trebuit sa o accepte. HotNews.ro a scris de luni ca seful statului i-a transmis lui Dragnea ca nu accepta alta nominalizare pentru prim-ministru in fara lui Tudose.Faptul ca Tudose nu a fost dorit de toti liderii din partid il demonstreaza si cele patru abtineri inregistrate la votul din CEx, de la oameni cu greutat in PSD si apropiati lui Dragnea - Paul Stanescu, Niculae Badalau (presedintele executiv al PSD), Codrin Stefanescu (secretar general adjunct) si Marian Mina (tot de la Giurgiu).De altfel, Badalau a declarat ulterior ca Tudose nu are "anvergura" necesara pentru aceasta functie. Vezi aici declaratia