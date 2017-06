Numele vehiculate pentru Ministerul Educatiei: Ecaterina Andronescu, din nou in carti

Dupa ce senatorul PSD Mihnea Costoiu, fost ministru al Cercetarii in guvernul Ponta, a refuzat aceasta propunere, in discutie au intrat Ecaterina Andronescu si Liviu Pop, senatori, ambii fosti ministri, au precizat surse politice pentru Hotnews.ro.De asemenea, este luat in considerare si numele lui Nicolae Istudor, rectorul ASE din 2016.Nu este clar in acest moment daca ministerele Educatiei si cel al Cercetarii vor ramane separate, existand scenariul ca acestea sa fie comasate.Andronescu a mai fost ministru al Educatiei in perioada 2001-2003 (guvernul Nastase), 2008-2009 (guvernul Boc) si in 2012 (guvernul Ponta).